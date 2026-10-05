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El béisbol está en todas partes en la República Dominicana, país que envía a un número desproporcionado de jugadores a las ligas mayores y menores de Estados Unidos, incluidos miembros del Salón de la Fama como Pedro Martínez y Adrián Beltré. Los campos de juego y las academias de entrenamiento están regados por todo el país en pueblos donde los jugadores que han dado el salto al profesionalismo quedan inmortalizados en murales.

Por casi medio siglo, la República Dominicana ha enviado más jugadores a las ligas mayores que ningún otro país fuera de los Estados Unidos. El país, que tiene una población similar a la del estado de Ohio en Estados Unidos, tuvo 144 jugadores que llegaron a las ligas mayores el año pasado. Eso es aproximadamente el 10% de la liga.

La fábrica dominicana del béisbol es un negocio de volumen, con los equipos pagando bonos de firma a casi 450 prospectos cada año. Menos del 10% de esos jóvenes peloteros verán un solo lanzamiento en las ligas mayores, pero en un país con tanta pobreza como la República Dominicana esos bonos, que pagan muchas veces más que el ingreso anual promedio del país, podría ser algo que le cambie la vida a los jugadores y a sus familias. Sin embargo, las Grandes Ligas han permitido por mucho tiempo que un sistema corrosivo que manipula el juego en contra de los niños peloteros empeorara en favor de los entrenadores y prestamistas usureros.

Aquí están los puntos claves de la investigación de ProPublica sobre el sistema de béisbol en la República Dominicana.

Los entrenadores preparan a los niños a cambio de ganancias futuras.

Los jóvenes peloteros en los Estados Unidos y Canadá deben entrar al sistema de las grandes ligas a través de su sorteo anual de jóvenes prospectos. Pero en la República Dominicana es un mercado sin ley, con jugadores que son vendidos al mayor postor.



Después de que los escuchas de la MLB comenzaron a reconocer la República Dominicana como una fuente de talento barato, los equipos construyeron academias de béisbol básicas para desarrollar a jóvenes peloteros. Eventualmente, los buscones, hombres de los que dependían los equipos para identificar el talento local, se dieron cuenta de que podían comenzar sus propias academias. Ahora mismo existen cientos de esos tipos de centros y, conforme a una asociación de comercio nacional, hay aproximadamente 6,000 entrenadores.

Además de entrenamiento, los entrenadores que operan estas academias generalmente proveen alojamiento, comidas y equipos. La educación con frecuencia se pierde en el camino. A cambio de eso, ellos reciben una porción, típicamente entre 35% y 50%, del bono de firma de un jugador. La mayoría de los bonos tienen un valor alrededor de 30,000 dólares, pero pueden llegar a alcanzar cifras de seis o siete dígitos.

Desde el 2012 hasta el comienzo de 2026, los equipos de las grandes ligas le pagaron a los prospectos dominicanos 1,042 mil millones de dólares en bonos, conforme a un análisis de ProPublica. Pero mucho de ese dinero, hasta casi 500 millones de dólares, es casi inmediatamente desviado por los entrenadores y los prestamistas.

Jóvenes peloteros entrenan y hacen tareas durante un descanso en una academia de béisbol en las afueras de Santo Domingo, en El Mamón.

Para evadir las reglas de la liga, los equipos de la MLB llegan a acuerdos apalabrados con jugadores menores de edad.

Las reglas de las ligas mayores les prohíben a los equipos realizar tratos oficiales con jugadores menores de 16 años, pero los equipos han evadido esta prohibición a través del uso de los preacuerdos. En estos tratos apalabrados, típicamente arreglados a través del entrenador de un pelotero, el equipo se compromete a pagar una cierta cantidad al jugador una vez que tenga la edad legal para ser firmado.

Con jugadores tan pequeños, de hasta 11 años, involucrados en este tipo de acuerdos, pueden pasar años antes de que el prospecto reciba su bono.

Los prestamistas persuaden a las familias a entregar los bonos de los jugadores a cambio de préstamos con altos intereses.

Los preacuerdos y el atractivo de estos pagos prometidos han creado una industria artesanal de prestamistas que convencen a los familiares de los jugadores a firmar porciones de estos bonos pendientes a cambio de préstamos con tasas de intereses altísimas.

La República Dominicana revocó sus leyes contra la usura hace 24 años. Los prestamistas de altos intereses se promocionan en línea, tratando de captar a los jóvenes peloteros y sus familias. Un anuncio en WhatsApp promovía “préstamo para jugadores de béisbol que tenga acuerdos”.

Leer más La fábrica dominicana del béisbol

Belfi Rivera tenía 14 años cuando los Diamondbacks hicieron un trato apalabrado que le pagaría $1.8 millones después de cumplir 16. (Los Diamondbacks no respondieron a nuestra solicitud de comentario). A fin de cuentas, él vería muy poco de ese dinero. El entrenador que había negociado el trato obtuvo su parte, por un valor de 630 mil dólares. Más de $950,000 fueron a manos de alguien que no tuvo participación en enseñarle a Belfi a jugar béisbol: Santo Caraballo, un prestamista quien creó una sociedad de negocios con el jugador del Salón de la Fama y leyenda de los Medias Rojas, David Ortiz.

En un comunicado enviado a través de su abogado, Ortiz afirmó que su relación comercial con Caraballo “comenzó a llegar a su fin” hace más de 18 meses. Agregó que puso fin a su relación personal con Caraballo “hace un año y medio o dos años”, después de “darme cuenta de una conducta de parte del señor Caraballo que yo consideré inapropiada. Comencé a distanciarme de él a nivel personal y dejé los asuntos relevantes en manos de mis asesores legales”.

Sin embargo, en septiembre de 2025, Ortiz y Caraballo se grabaron a sí mismos mientras se dirigían a Puerto Rico en un jet privado, bebiendo y bailando de camino a un concierto de Bad Bunny.

En una breve conversación, Caraballo le dijo a ProPublica que su negocio no era el más grande ni “tan lucrativo”. Agregó que el riesgo de prestar dinero a las familias es que “tú no sabes si se va a dar o no se va a dar, porque si el pelotero no firma, no cobras”. Se hicieron varios intentos para contactarlo nuevamente, incluso enviándole un resumen de los hallazgos de ProPublica. Él nunca respondió.

Belfi Rivera solo recibió un pequeño porcentaje de su bono de los Diamondbacks de Arizona después de que su entrenador se quedara con su comisión y un prestamista convenciera a sus padres de que tomaran préstamos con tasas de interés de tres dígitos garantizados con su bono de firma futuro.

Un prestamista aprovechó el choque mortal de un jugador para iniciar su imperio.

Antes de convertirse en una figura clave en el ámbito de los prestamistas y asociarse con Ortiz, Caraballo desempeñó un papel en las sombras para salvaguardar la carrera de Oneil Cruz, un prospecto de la MLB en ascenso. En el 2020, mientras Cruz jugaba en el sistema de ligas menores de los Piratas de Pittsburgh, chocó su Jeep contra la parte trasera de una motocicleta, causando la muerte de tres personas. Inicialmente, los fiscales afirmaron que el pelotero había estado bebiendo, y se enfrentaba a la posibilidad de pasar tres años en prisión.

Según numerosas entrevistas y documentos judiciales, los padres de Cruz contrataron a Caraballo, quien negoció los pagos a las familias de las víctimas. A cambio, estas firmaron acuerdos en los que retiraban todas las acusaciones en contra de Cruz, quien actualmente es el jardinero central titular de los Piratas. El caso contra Cruz, quien negó haber cometido algún delito, fue desestimado. ProPublica intentó en numerosas ocasiones ponerse en contacto con Caraballo para preguntarle sobre su papel, incluso enviándole un resumen de nuestras conclusiones. Él nunca respondió.



Cruz se negó a dar una entrevista. Su abogado, Amauris Vásquez Disla, llamó el accidente “una profunda tragedia para todas las partes involucradas, especialmente las familias de las víctimas”. Luego continuó diciendo que el tribunal “emitió una orden de desestimación basada en los hallazgos del caso, una decisión legalmente vinculante que constituyó una resolución legítima de este asunto”.

Un vocero de los Piratas de Pittsburgh dijo que el equipo y Cruz “abordaron este asunto hace más de seis años basado en la información disponible y el resultado de los procedimientos legales”.

Ese prestamista entonces se asoció con la estrella más grande del béisbol de la República Dominicana.

Los registros indican que para el 2021, Caraballo y Ortiz habían formado una sociedad comercial, y ambos figuraban en los registros corporativos de una empresa de Florida llamada Big Papi Sports Group. La empresa fue disuelta al año siguiente. Lo que hacía esa compañía, si es que hacía algo, no está claro. Sin embargo, sus relaciones financieras y personales continuaron. Ortiz reconoció frente a un reportero de ProPublica que había invertido millones de dólares en el negocio de béisbol de Caraballo. Agregó que su negocio con Caraballo se limitaba a otorgar préstamos a entrenadores, no a niños. En la ceremonia de incorporación de Ortiz al Salón de la Fama en 2022, Caraballo se sentó junto a la familia del jugador retirado.

La tumba de Daniela Pérez García, quien murió después de que un Jeep que conducía Oneil Cruz chocó por detrás la motocicleta en la que ella viajaba.

¿Por qué se opuso David Ortiz a un sorteo internacional?

La conexión de Ortiz a Caraballo no solo destaca el poder y la influencia que estos prestamistas pueden obtener en la República Dominicana. También plantea preguntas sobre la participación de la leyenda de los Medias Rojas para persuadir a los jugadores de grandes ligas a oponerse al sorteo internacional.

Por más de una década, el comisionado de la MLB Rob Manfred ha abogado en favor de un sorteo para los prospectos de Latinoamérica. El año pasado, durante una visita a la República Dominicana, él reconoció que los preacuerdos eran “problemáticos” y argumentó que “la mejor solución a los preacuerdos es un sorteo”. Manfred y quienes apoyan un sorteo internacional dicen que haría que los preacuerdos sean imposibles.

El sindicato de peloteros se ha opuesto a dicho sorteo, argumentando que iría a restringir la capacidad de un prospecto para elegir a su empleador y eliminaría la competencia entre equipos que aumenta los bonos. El sindicato ha reconocido que el sistema dominicano de los preacuerdos es problemático, pero ha mantenido durante años que esto se debe a que la liga no hace cumplir sus propias reglas.

Durante las negociaciones de contrato en 2022, la liga estaba nuevamente presionando para establecer un sorteo internacional y el problema se convirtió en un punto de contención principal. Pero entonces, dijeron las personas en ambos lados de las discusiones, Ortiz se involucró, enviando un mensaje de voz a los peloteros y entrenadores dominicanos, declarando una “alerta roja”.

Pódcast “Paper Trail’ Aprende más sobre este reportaje en “Paper Trail,” el pódcast de ProPublica.

“Si permitimos que hagan el draft aquí en la República Dominicana, hasta los hijos de los hijos de los hijos de ustedes, y de nosotros todos, van estar afectados por eso”, dijo Ortiz, según una copia del mensaje de audio obtenida por ProPublica. “Si dejamos que nos metan esa cabra por acá vamos a comer de la pelota dos gatos. Ustedes saben que aquí, en esta nación, de una manera u otra, más de un 40% de la población come del béisbol, por no decir otro número”.

En el mensaje, Ortiz compartió el número de teléfono de Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato, y les exhortó a todos a expresar una fuerte oposición al sorteo. Lo que él no les dijo es que tenía intereses financieros en preservar el sistema.

Al ser cuestionado por teléfono si su oposición al sorteo tenía algo que ver con su sociedad con Caraballo, quien se lucra del sistema actual, Ortiz no respondió la pregunta y colgó rápidamente.

En la declaración que hizo después a través de su abogado, Ortiz dijo que su posición con relación al sorteo internacional “nunca fue motivada por intereses personales”. El comunicado continuó explicando que su oposición “estaba basada en mis opiniones con relación al desarrollo de los jugadores dominicanos y el impacto que yo creo que dicho sistema tendría en el béisbol en nuestro país”.

“Las Grandes Ligas saben lo sucio que es este negocio aquí”.

Las Grandes Ligas tienen una presencia política y económica formidable en la República Dominicana. Pero fuera de la presión de la liga para establecer un sorteo internacional, no ha hecho nada que pudiera ponerle fin o reformar el sistema de los preacuerdos. Nunca le ha dado una amonestación o penalización a un equipo por hacer un preacuerdo, y sus intentos para educar a las familias acerca de los prestamistas no han sido efectivos. Un vocero de las Grandes Ligas se negó a comentar y se refirió a declaraciones pasadas por parte de oficiales de la liga haciendo un llamado a una reforma integral del sistema dominicano.

“Las Grandes Ligas saben lo sucio que es este negocio aquí”, dijo Piñao Ortiz, quien fue el comisionado de béisbol dominicano desde 1996 hasta el 2000. “Pero no van a hacer nada para detenerlo”.