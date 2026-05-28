Este artículo fue producido para Local Reporting Network de ProPublica en colaboración con Arizona Luminaria .

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Más de 7 mil dólares en suscripciones de televisión por cable.

Un carrito de golf de 11 mil dólares.

1.5 millones de dólares en remodelaciones de oficinas en un lujoso rascacielos de Phoenix.

Y también 1.7 millones de dólares para pistolas Taser.

Esos rubros estuvieron entre los más de 200 millones de dólares en gastos que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa cargó a un acuerdo colectivo destinado a erradicar el perfilamiento racial dentro del departamento.

Un juez federal determinó en 2013 que el departamento, bajo el entonces sheriff Joe Arpaio, había violado los derechos constitucionales de conductores latinos, y el tribunal ordenó amplias reformas. Estas incluyen documentar todas las paradas de tránsito para detectar patrones de sesgo racial, emplear investigadores adicionales para indagar denuncias de mala conducta de los agentes y designar a un monitor para supervisar el cumplimiento del acuerdo.

Desde que el sheriff Jerry Sheridan asumió el cargo el año pasado, él y los republicanos de la Junta de Supervisores del condado han citado el costo de cumplir con estas órdenes para pedir el fin del acuerdo del caso conocido como Melendres v. Arpaio, incluso cuando las revisiones de las paradas de tránsito del departamento continúan mostrando disparidades raciales que afectan a residentes latinos. Estas persistentes disparidades han intensificado la preocupación de líderes latinos y miembros de la comunidad mientras la segunda administración Trump ha incrementado la participación de las fuerzas del orden locales en su campaña de deportaciones masivas.

El condado de Maricopa, hogar de más de la mitad de la población de Arizona, ha aprobado 353 millones de dólares en gastos relacionados con el acuerdo desde 2013. Pero una auditoría de los gastos de la oficina del sheriff ordenada por el tribunal y una revisión de los registros públicos realizada por Arizona Luminaria y ProPublica muestran que millones de dólares fueron destinados a gastos que tenían poco o nada que ver con el acuerdo. (La auditoría se centró en 226 millones de dólares que la oficina del sheriff cargó al acuerdo durante un periodo de 10 años; no examinó los costos legales y de supervisión ni los dos presupuestos más recientes del departamento).

Los auditores, contratados por el monitor, encontraron que casi el 72% de los gastos de la oficina del sheriff fueron atribuidos incorrectamente o utilizados de manera indebida. Por ejemplo, el costo total de algunos servicios y salarios fue asignado al acuerdo cuando esos puestos no tenían relación alguna o solo una relación parcial con las órdenes judiciales. Dijeron que solo 63 millones de dólares fueron cargados adecuadamente al acuerdo.

Al publicar sus hallazgos a finales del año pasado, el equipo auditor de dos integrantes, encabezado por una persona con décadas de experiencia en finanzas públicas, señaló que exagerar el costo de las reformas socava la credibilidad del tribunal. “Esta tergiversación engaña al público sobre el costo de los esfuerzos de reforma y pone en duda la credibilidad, transparencia y veracidad de los informes de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa”, afirmaron.

Los registros financieros detallan muchos de estos gastos, incluidos más de 310 mil dólares en viajes y desarrollo profesional. Entre ellos se encuentran 1,261 dólares para un viaje en 2020 para investigar la compra de una embarcación y capacitación en rescate en aguas rápidas — para agentes que trabajan en el desierto —, 4,070 dólares para entrenar y evaluar la compra de un caballo para la unidad montada en 2021 y 5,077 dólares para asistir a la Semana Nacional de la Policía en Washington, D.C., en 2023.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa cargó 1,261 dólares para capacitación e investigación sobre la compra de una embarcación de rescate como parte de un acuerdo por elaboración de perfiles raciales.

La auditoría concluyó que la Junta de Supervisores del condado, que aprueba los presupuestos anuales de la oficina del sheriff, no proporcionó una supervisión “significativa” de sus gastos y no tenía ningún proceso para verificar si los fondos estaban siendo utilizados adecuadamente para cumplir con las órdenes judiciales.

De hecho, a medida que los costos aumentaban, la Junta de Supervisores rara vez cuestionó los gastos que encontraron Arizona Luminaria y ProPublica tras revisar casi una década de audiencias públicas sobre el presupuesto.

Los supervisores respondieron a la auditoría comunicando al juez federal de distrito G. Murray Snow que las reformas, y, en particular, el escrutinio de la auditoría sobre el gasto del condado, habían excedido con creces las quejas originales sobre perfilamiento racial.

“Los residentes hispanos del condado de Maricopa preocupados por el perfilamiento racial no se ven afectados por la manera en que el condado y la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa asignan los costos”, señala el documento judicial. “Tampoco ningún miembro de la demanda colectiva sufre una violación constitucional porque la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa haya comprado un carrito de golf”.

El fallo de Snow en 2013 determinó que los agentes habían utilizado la raza como criterio para detener a conductores latinos durante operativos migratorios, violando sus derechos a la igualdad de protección y contra detenciones irrazonables.

Los abogados del condado han presentado una moción para poner fin a la supervisión judicial. Esa moción sigue pendiente.

“Investigar las finanzas del condado e intentar minimizar el costo del cumplimiento del caso Melendres no solo es un insulto para los contribuyentes, sino que además está fuera de la jurisdicción del tribunal federal”, dijeron en un comunicado de noviembre los supervisores republicanos Thomas Galvin y Kate Brophy McGee. “Nada sobre nuestras prácticas presupuestarias o contables viola la ley federal o estatal. Por eso nos negamos a participar en más discusiones sobre los costos de cumplimiento”.

Sheridan, cuyo periodo al frente de la oficina no estuvo cubierto por el periodo auditado, desestimó los hallazgos y defendió las prácticas de gasto de su departamento. Los abogados del sheriff se sumaron a la moción para poner fin a la supervisión judicial.

En los últimos dos años, la Junta de Supervisores ha aprobado la solicitud presupuestaria de Sheridan, cargando 72 millones de dólares adicionales al acuerdo.

Los auditores, William Ansbrow y Eric Melancon, tienen prohibido por Snow hablar públicamente sobre su trabajo.

Steve Gallardo, el único demócrata en la Junta de Supervisores de cinco integrantes, se ha opuesto a poner fin a la supervisión judicial de la oficina del sheriff. Dijo que el enfoque debe seguir siendo eliminar las prácticas policiales sesgadas.

La oficina del sheriff supera el 90% de cumplimiento de las dos principales órdenes judiciales, pero Snow aún no ha eximido al departamento en dos áreas clave: las disparidades raciales en las paradas de tránsito y el rezago de denuncias de mala conducta de agentes que no han sido investigadas.

“Deberíamos establecer puntos de referencia en cuanto a cómo lograr el cumplimiento total”, dijo Gallardo a Arizona Luminaria y ProPublica en abril. “Otros dirán: ‘Bueno, siguen cambiando las reglas del juego’. Pues bien, sigamos avanzando. Es decir, esos deberían ser nuestros objetivos generales: ¿cómo logramos el pleno cumplimiento con el caso Melendres?”.

La oficina del sheriff no respondió a las preguntas de Arizona Luminaria y ProPublica sobre los gastos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa cargó 5,077 dólares para asistir a la Semana Nacional de la Policía en Washington, D.C., como parte de un acuerdo por elaboración de perfiles raciales. Una auditoría determinó que ese gasto no tenía relación con el acuerdo.

Aunque la auditoría y los registros financieros del condado mostraron gastos que parecían no estar relacionados con las órdenes del tribunal, también evidenciaron un aumento descontrolado en gastos vinculados a medidas que sí habían sido ordenadas por la corte.

En 2013, Snow ordenó que la oficina del sheriff comprara cámaras corporales para agentes de patrulla y sargentos que realizan paradas de tránsito. La auditoría encontró que el número de empleados obligados a portar las cámaras osciló entre 434 en el año fiscal 2023 y 513 en el año fiscal 2021. Sin embargo, el departamento había comprado 950 cámaras a Axon, una empresa de Scottsdale, a un costo de 8.6 millones de dólares. Aproximadamente 2.9 millones de dólares en gastos “excedieron los requisitos del tribunal”, encontró la auditoría.

La oficina del sheriff también compró pistolas Taser de Axon, incluidas en el paquete junto con las cámaras corporales, y las cargó al acuerdo judicial. El tribunal no había ordenado que los agentes portaran pistolas Taser.

La oficina del sheriff argumentó que comprar las cámaras por separado habría sido más costoso. Aun así, encontró la auditoría, el costo de las pistolas Taser, aproximadamente 1.7 millones de dólares, debió haberse cargado al fondo general del departamento y no al acuerdo judicial.

Para operar las estaciones de acoplamiento de las cámaras corporales, el departamento contrató internet de alta velocidad. Sin embargo, las facturas mensuales revelaron que, entre los años fiscales 2020 y 2024, los cargos incluían suscripciones de televisión por cable, las cuales no guardaban relación con el acuerdo, sumando un total de 7,670 dólares.



La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa cargó pistolas Taser a un acuerdo por elaboración de perfiles raciales. Una auditoría determinó que la compra debió haberse cubierto con fondos generales.

Desde 2016, Snow ha ordenado que la oficina del sheriff aloje al Professional Standards Bureau (Buró de Normas Profesionales), su órgano interno de disciplina, separado de su sede central en el centro de Phoenix. La orden tenía como objetivo alentar a los residentes a denunciar la mala conducta de los agentes después de que Snow determinara que los líderes del departamento interferían rutinariamente en los procesos disciplinarios contra los agentes. (Sheridan era el subjefe de Arpaio en ese momento).

Para transportar empleados entre la sede central y el Buró de Normas Profesionales, la oficina del sheriff compró en junio de 2019 un carrito de golf valuado en 11,800 dólares. Al mismo tiempo, el departamento también pagaba un promedio de 34 mil dólares al año por estacionamiento adicional en el edificio del buró para acomodar a visitantes y empleados, según la auditoría y los registros financieros del condado.

La oficina del sheriff aumentó estos costos en julio de 2024 al trasladar el buró por segunda vez en menos de una década, muestra la auditoría. El buró ahora ocupa dos pisos dentro de un exclusivo rascacielos en el centro de Phoenix, encontró el equipo auditor del tribunal, citando anuncios públicos de bienes raíces.

El departamento gastó 1.5 millones de dólares en remodelar las nuevas oficinas, gasto que los auditores determinaron que fue cargado indebidamente al acuerdo judicial. Señalaron que el buró ya se encontraba separado de los líderes del departamento. Durante una visita a las oficinas el año pasado, un integrante del equipo auditor encontró que parte del espacio estaba vacío y señaló que el buró podría haberse instalado en “diversas propiedades públicas sin uso”.

La Oficina de Normas Profesionales, el organismo disciplinario de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, compró un carrito de golf de 11,000 dólares para transportar empleados entre su oficina y la sede principal. Según una auditoría ordenada por el tribunal sobre el gasto en reformas contra la elaboración de perfiles raciales, el gasto no estaba justificado.

Sheridan afirma que la mayor parte del gasto relacionado con el acuerdo se destina al personal. Snow ordenó la creación de dos divisiones encargadas de hacer cumplir las órdenes judiciales: la División de Implementación Judicial y la Oficina de Supervisión Interna. La oficina del alguacil también contrató investigadores adicionales para la Oficina de Normas Profesionales, mientras trabaja para eliminar un rezago de 433 investigaciones pendientes.

“Pasamos de tener una división de investigaciones internas con quizá 15 personas a más de 50”, dijo Sheridan a Arizona Luminaria y ProPublica. “Esos costos se ven de inmediato”.

Durante una reunión comunitaria en febrero, Sheridan criticó la auditoría y dijo que el tribunal había exigido a la oficina del alguacil contratar a 25 sargentos. Su director financiero afirmó que esos puestos cuestan aproximadamente 3 millones de dólares al año.

Pero la auditoría determinó que la oficina del alguacil hizo un uso indebido de fondos al cargar al acuerdo gastos de personal no relacionados o solo parcialmente relacionados. Encontró que, a partir del año fiscal 2016, el departamento trasladó el costo de los puestos de sargento de los fondos generales del condado al acuerdo Melendres.

La auditoría determinó que, de los 209 puestos cargados al acuerdo al inicio del año fiscal 2025, solo 55 podían atribuirse razonablemente a las órdenes de Snow. Otros 84 fueron “atribuidos inapropiadamente a Melendres”, mientras que otros 70 estaban parcialmente relacionados y debieron haberse prorrateado para reflejar la proporción del trabajo relacionado con el acuerdo frente a otras funciones.

Los gastos relacionados con esos empleados exageraron aún más el costo del acuerdo. La oficina del alguacil cargó 1.3 millones de dólares para comprar 42 patrullas destinadas a puestos que, según la auditoría, fueron atribuidos inapropiadamente a las órdenes judiciales, incluidos seis vehículos para empleados cuyos trabajos no tenían conexión con el caso.

En mayo de 2022, la oficina del alguacil comenzó a cargar lavados de autos al fondo Melendres para vehículos comprados para nuevos supervisores de patrulla. Según la auditoría, agentes cargaron 3,259 dólares en lavados de autos que no estaban justificados bajo las órdenes del tribunal.

En total, la oficina del alguacil atribuyó erróneamente al acuerdo o cargó de manera inapropiada aproximadamente 144 millones de dólares en costos de personal entre 2014 y 2024, determinó la auditoría.

Los auditores concluyeron que el departamento continúa atribuyendo incorrectamente fondos, citando prácticas contables que siguen vigentes. Como resultado, advirtieron que los contribuyentes podrían terminar pagando millones de dólares más que no tienen nada que ver con erradicar la elaboración de perfiles raciales.

Galvin y Brophy McGee, dos de los supervisores republicanos, defendieron el manejo financiero del condado. “Respaldamos nuestras prácticas presupuestarias y los 209 puestos que creamos como resultado directo de las órdenes Melendres”, dijeron en noviembre. “Sería un desperdicio total del dinero de los contribuyentes involucrar a los tribunales federales en un ir y venir sobre lo que claramente es un asunto de jurisdicción local”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa cargó 7,669 dólares en suscripciones de televisión por cable a un acuerdo por elaboración de perfiles raciales. Una auditoría determinó que esos cargos no estaban justificados.

Antes de que la auditoría fuera publicada en octubre, supervisores republicanos pedían poner fin a la supervisión judicial para proteger los derechos de los residentes latinos, argumentando que se había vuelto demasiado costosa.

“Es un gasto enorme para los contribuyentes del condado de Maricopa”, dijo la supervisora Debbie Lesko a Arizona Luminaria y ProPublica en julio. “Parece no tener fin porque el juez simplemente cambia; emiten una nueva orden. Siguen moviendo la meta, así que necesitamos resolver esto”.

Sus abogados argumentaron ante el tribunal que la demanda Melendres había sido un éxito y que el acuerdo ya no era necesario.

La American Civil Liberties Union of Arizona, que se unió a la demanda en 2008, se opone a poner fin a la supervisión hasta que la oficina del alguacil cumpla plenamente con las órdenes de Snow. Sin embargo, mostró disposición a reducir la supervisión de algunos requisitos con los que el departamento ha cumplido durante al menos tres años.

En una audiencia en enero, Snow dijo que dudaba en permitir que el condado “utilice las órdenes de costos tanto como espada como escudo y haga declaraciones al público que podrían, de hecho, ser completamente inexactas”. Snow dijo que no pretende vigilar las declaraciones de los supervisores, pero que podría exigir al condado justificar los costos.

Los abogados del condado y de la oficina del alguacil pidieron al juez la oportunidad de impugnar los hallazgos, lo cual Snow aprobó. Pero poco después desistieron, citando el costo “innecesario” de examinar los gastos del departamento.

Expertos en finanzas públicas señalaron que las juntas del condado tienen la obligación ante los contribuyentes de garantizar que pueden rendir cuentas sobre cómo se gasta cada dólar.

Zach Mohr, profesor asociado de la University of Kansas que enseña presupuesto público, contabilidad y gestión financiera, revisó la auditoría para Arizona Luminaria y ProPublica. Dijo que si la junta no está de acuerdo con los hallazgos, “la manera de resolverlo sería hacer otra auditoría”.

Arizona Luminaria y ProPublica intentaron contactar a todos los supervisores actuales y anteriores del condado de Maricopa que aprobaron gastos de la oficina del alguacil durante el caso. Sólo Gallardo y un ex supervisor aceptaron comentar.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa cargó inapropiadamente 4,070 dólares para capacitación e investigación sobre la compra de un caballo como parte de un acuerdo por elaboración de perfiles raciales, determinó una auditoría requerida por el tribunal.

La revisión de las organizaciones periodísticas de audiencias presupuestarias pasadas mostró que los supervisores eran más propensos a cuestionar el gasto durante los primeros años del acuerdo, mientras el condado creaba infraestructura para implementar las reformas. En 2016, por ejemplo, Sheridan, entonces segundo al mando del departamento, respondió a una pregunta sobre el requisito del tribunal de comprar cámaras corporales para los agentes, diciendo que había sido idea de la oficina del alguacil. “Son más avanzadas, y son más flexibles. Acompañan a los agentes a todas partes. Así que fue nuestro deseo implementar las cámaras corporales”, dijo en ese momento.

Sin embargo, en años posteriores, los supervisores rara vez cuestionaron públicamente cómo la oficina del alguacil gastaba el dinero.

Este año fue diferente. Galvin preguntó al director financiero de la oficina del alguacil si su solicitud presupuestaria de 36.5 millones de dólares para Melendres había sido revisada. El funcionario respondió que sí, y agregó que las solicitudes de los últimos 13 años también habían sido revisadas por la oficina presupuestaria del condado y el auditor estatal.

Mary Rose Wilcox, quien formó parte de la junta de 1993 a 2014, fue la única latina y demócrata durante la mayor parte de su mandato. Dijo a Arizona Luminaria y ProPublica que ella se opuso al gasto de Arpaio y a su enfoque en la aplicación de leyes migratorias, lo que derivó en elaboración de perfiles raciales, demandas y el acuerdo que continúa hasta hoy.

“Los demás realmente no lo hicieron, y pensaban que Melendres era exagerado. Pero sabían que tenían que cumplir”.

También recordó acusaciones previas de mal uso de fondos por parte de la oficina del alguacil. En 2011, una auditoría del condado encontró que el departamento utilizó 100 millones de dólares de fondos carcelarios para pagar a agentes de patrulla. En ese momento, Sheridan lo atribuyó a un error contable, refiriéndose a ello como “un problema del sistema”.

La junta aprobó una resolución de supervisión, adoptando reglas para evitar que el problema volviera a ocurrir. “Esperamos que este sea un capítulo en la historia del condado de Maricopa que podamos cerrar y que nunca volvamos a ver un abuso de fondos así”, dijo Wilcox a The Arizona Republic en 2011.