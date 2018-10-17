Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Si estás planeando votar, ya sea el 6 de noviembre o durante el período de votación anticipada en tu estado, queremos que nos ayudes a encontrar problemas en el proceso de votación.

Estamos interesados en oír sobre cualquier impedimento que obstaculice el derecho al voto: colas largas, problemas en el registro en las listas de votantes, máquinas rotas, incidentes de intimidación, barreras lingüísticas, etc. Si eres un votante interesado en el proyecto, puedes apuntarte y contarnos tu experiencia al votar:

SMS: envía la palabra VOTA al 81380 (se aplican tarifas de mensajes de texto estándar).

WhatsApp: envía la palabra VOTA al 1-850-909-8683.

Facebook Messenger: ve a m.me/electionland

O también puedes utilizando el formulario que se incluye al final de este texto.

En 2016, la coalición Electionland recibió miles de incidentes a través de una línea telefónica de asesoramiento legal, así como miles de mensajes de texto y publicaciones de votantes en redes sociales. Periodistas locales de todo el país reportearon 400 historias y ayudaron a llamar la atención sobre problemas de votación que se solucionaron antes de que cerraran las urnas. Queremos hacerlo de nuevo y necesitamos tu ayuda. ¡Regístrate ahora!