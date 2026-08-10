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A pesar de que se han gastado cientos de millones de dólares en la limpieza ambiental, más de la mitad de los patios de una zona que solía rodear una fundidora de plomo en Omaha, Nebraska, aún presentan suficiente contaminación como para causar niveles elevados de plomo en la sangre de los niños, de acuerdo con pruebas realizadas por Flatwater Free Press y ProPublica.

Los hallazgos fueron consistentes en todo el antiguo centro urbano de la ciudad: en los vecindarios históricamente afroamericanos al norte del centro, en las áreas predominantemente hispanas del sur y en las zonas más blancas y acomodadas del centro. Sin embargo, las viviendas más cercanas al lugar donde operaba una fundidora de plomo y otras fábricas del centro tienden a tener concentraciones levemente más altas que las más alejadas.

Como parte del programa de Superfund de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), el gobierno federal y la ciudad de Omaha han estado intentando eliminar el plomo de los patios de Omaha desde finales de la década de 1990.

El estándar de limpieza de la EPA para Omaha se estableció en 2009 y se basa en recomendaciones de salud de 1994. Desde entonces, las investigaciones han demostrado que las exposiciones más bajas pueden causar pérdida de coeficiente intelectual (CI) en los niños y ataques cardíacos en los adultos. En dos ocasiones durante los últimos 15 años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) han reducido lo que se considera como nivel alto de plomo en la sangre. En un modelo de riesgo de la EPA se determinó que, para proteger a la mayoría de los niños de conformidad con esas nuevas directrices de salud, el nivel en la tierra tendría que estar por debajo de 100 partes por millón, lo cual equivale aproximadamente a 10 granos de arroz en una cubeta de tierra de 10 libras.

Flatwater Free Press y ProPublica evaluaron 388 hogares en el sitio de Superfund de Omaha y encontraron que 208 tienen niveles superiores a 100 partes por millón.

Sin embargo, la EPA nunca ha exigido ese nivel de limpieza en Omaha ni tampoco como estándar nacional de limpieza. Las políticas actuales de la EPA para el sitio de limpieza en Omaha les indican a los contratistas que excaven y reemplacen los patios si las pruebas muestran que contienen más de 400 partes por millón de plomo, aproximadamente la cantidad de metal equivalente a una canica dispersa en una cubeta de 10 galones de tierra. La semana pasada, Flatwater Free Press y ProPublica informaron que uno de cada 10 de los hogares que analizaron y que ya fueron limpiados aún tiene una concentración de plomo por encima de ese umbral.

El riesgo preocupa a Natalie Thorpe, cuya hija de 3 años tuvo un resultado alto de plomo cuando era bebé. Cuando la profesora de historia e inglés compró su casa en Omaha, sabía del sitio de Superfund, pero sus amigos le aseguraron que la EPA había solucionado los problemas con la tierra. En lugar de eso, su patio tiene suficiente plomo para ser riesgoso, pero no para calificar para una limpieza gubernamental.

“Siento como que estoy en constante peligro”, dijo Thorpe.

La hija de Thorpe, de 3 años, recoge un tomate de su jardín. Rebecca S. Gratz para ProPublica

La portavoz de la EPA, Kellen Ashford, dijo que eliminar el plomo de la tierra es solo uno de los factores que contribuye a proteger a las comunidades. Debido a que ningún nivel de plomo en el cuerpo es seguro y sería imposible eliminar todo el plomo de un sitio, la agencia trabaja de otras maneras con los funcionarios de salud locales para proteger a la comunidad de los riesgos del plomo, informó.

Estas incluyen el establecimiento del Registro de Plomo de Omaha, un sitio web donde las personas pueden buscar el nivel más alto de plomo y el estado de limpieza de cualquier propiedad en el sitio. La EPA también financia el programa de prevención contra el envenenamiento por plomo del Departamento de Salud del Condado de Douglas, que hace visitas a domicilio cuando los niños presentan niveles elevados de exposición a este metal tóxico.

La limpieza, combinada con estas otras medidas de protección, ha llevado a una disminución drástica en los niveles elevados de plomo en la sangre de los habitantes de Omaha, dijo Ashford (aunque el porcentaje de los niños con resultados positivos de alto nivel de plomo ha disminuido significativamente, al igual que a nivel nacional, los niños del sitio de Omaha aún presentan niveles altos de plomo en índices superiores al promedio nacional).

A lo largo de la historia, el trabajo relacionado con el plomo se ha enfocado en proteger a las personas de envenenamientos extremos a menudo causados por la pintura, dijo Tom Neltner, quien dirige la organización sin fines de lucro para la prevención del envenenamiento por plomo Unleaded Kids. A medida que más expertos en salud pública han reconocido los riesgos de exposiciones menores, han tenido que examinar la tierra con más detenimiento. Enfrentar eso requerirá nuevas investigaciones y una defensa renovada, informó.

Pero a pesar de las actualizaciones científicas, la política ha complicado las posibles limpiezas. El primer paso en cualquier limpieza es identificar qué propiedades merecen atención. Por lo general, la EPA analiza la tierra para identificar posibles áreas problemáticas. Si los resultados alcanzan un cierto nivel de concentración de plomo, se inicia un proceso más detallado de monitoreo de ese sitio y se analizan las opciones de limpieza. En 2024, durante la presidencia de Joe Biden, la EPA redujo el nivel de detección recomendado a tan solo 100 partes por millón.

Limpiar hasta 100 partes por millón habría implicado costos enormes. Aproximadamente el 40% de los hogares de Estados Unidos supera esos niveles, según un estudio realizado en 2024 por algunos de los principales investigadores del país en tierra contaminada con plomo, y podría costar entre $500 mil millones y $1.4 billones de dólares limpiarlos todos. Los autores argumentaron que el gobierno podría adoptar un método más rentable, que consiste en cubrir la tierra contaminada con plomo con tierra limpia o con mantillo en lugar de excavarla.

El año pasado, la administración de Trump revocó las normas de Biden en lo que dijo que es un esfuerzo por acelerar la limpieza de las áreas de mayor riesgo, elevando el nivel mínimo de detección de 100 a 200 partes por millón.

Thorpe y su hija recogen verduras de su jardín elevado. Tienen zinnias, albahaca, remolachas doradas, calabazas y otras plantas que crecen en tierra que compraron. Rebecca S. Gratz para ProPublica

Sin embargo, algunos gobiernos locales y estatales, así como otros países, se han comprometido a cumplir con normas de 100 partes por millón o menos.

En Noruega recomiendan evaluaciones de riesgo para cualquier tierra a la que los niños tengan acceso regular y que contenga más de 100 partes por millón de plomo. En 2006, el país exigió que todos los parques infantiles y guarderías se limpiaran a ese nivel.

Incluso en Estados Unidos, algunas áreas tienen límites más bajos. Minnesota requiere reemplazar cualquier tierra que contenga más de 100 partes por millón de plomo alrededor de los hogares de los niños con niveles altos de plomo en la sangre, dijo Scott Smith, portavoz del Departamento de Salud de Minnesota. En abril, Nueva Orleans anunció planes para limpiar sus parques después de que en una investigación de Verite News y KFF Health News se descubrió que más de la mitad de los 80 sitios que las organizaciones analizaron tenían niveles superiores a 100 partes por millón.

California ha limpiado propiedades hasta alcanzar 80 partes por millón de plomo, su nivel de detección para tierra potencialmente riesgosa, aunque los residentes de las propiedades que superan ese umbral reciben con mayor frecuencia educación sobre seguridad en lugar de pasto nuevo, dijo Seth John, profesor de ciencias de la tierra de la Universidad del Sur de California.

¿Vive en Council Bluffs o Carter Lake, Iowa? Regístrese para una prueba gratuita de detección de plomo. Una fundición de plomo de Omaha esparció polvo que se filtró en la tierra y afectó a muchos residentes durante más de un siglo. La EPA pasó décadas limpiando el área circundante, pero no Council Bluffs, Carter Lake o Bellevue. Solicite una prueba gratuita de tierra

Este verano, la EPA está haciendo pruebas en la tierra de Omaha como parte de una investigación que podría ayudar a la agencia a determinar si debe ampliar los límites del sitio o reducir la cantidad de plomo que calificaría para la limpieza. La agencia espera compartir sus hallazgos para octubre de 2027, dijo Ashford.

Algunas investigaciones previas sugieren que podría haber más hogares con concentraciones de plomo en la tierra por encima de 100 partes por millón que los que identificaron Flatwater Free Press y ProPublica. Las pruebas de la EPA encontraron que el 84% del sitio de Superfund de Omaha —que incluye más de 36,000 propiedades— tiene áreas con concentraciones de plomo superiores a 100 partes por millón, según un correo electrónico enviado en marzo de 2024 por un gerente de la EPA a un funcionario del Departamento del Medio Ambiente y Energía de Nebraska.

Sin embargo, es difícil tratar de determinar qué podría hacer la agencia en Omaha porque la EPA ha aplicado su nueva guía de diferentes maneras, estableciendo niveles más altos de plomo para la limpieza en algunos sitios de Superfund y niveles más bajos en otros.

Sin limpieza, hay varias cosas que los residentes de Omaha pueden hacer para reducir su riesgo, dijo Neltner, de Unleaded Kids. Mantener una cubierta vegetal como el pasto reduce la cantidad de polvo de plomo que puede transferirse de la tierra a las manos y los cuerpos de los niños, informó. La EPA también recomienda lavarse las manos y quitarse los zapatos dentro de la casa.

Esas son cosas sencillas que reducen el riesgo, dijo Neltner, pero señaló que no son una solución a largo plazo.

“Tenemos que seguir haciendo lo que podamos”, dijo. “Necesitamos que nuestros líderes a nivel local, estatal y federal apoyen a las personas en la búsqueda de soluciones”.