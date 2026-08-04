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Décadas después de que la última columna de humo con plomo se elevara en una fundidora de Omaha, Nebraska, Flatwater Free Press y ProPublica encontraron plomo en concentraciones que representan una amenaza para la salud de las personas en la tierra de todo el este de Omaha.

Nuestra investigación comenzó hace más de dos años, cuando Leah Keinama, quien anteriormente trabajaba para una organización sin fines de lucro dedicada a la seguridad alimentaria, no logró encontrar información actualizada sobre la contaminación por plomo para los jardineros en Omaha. Keinama, quien ahora es directora de periodismo cívico en el Nebraska Journalism Trust, y los reporteros de Flatwater Free Press conocían la historia de refinación de la ciudad, así que se unieron para averiguar si, después de todos estos años, seguían siendo válidas las preocupaciones sobre la exposición al plomo.

Después de que la American Smelting and Refining Company cerró en la década de 1990, la Agencia de Protección Ambiental declaró un área de 27 millas cuadradas dentro de la ciudad como zona de desechos peligrosos, conocida como sitio de Superfund. Eso llevó a un largo periodo de pruebas y limpieza. En la actualidad, a menos que los residentes de Omaha paguen para hacer pruebas en laboratorios privados, si la ciudad y la EPA ya hicieron pruebas en sus propiedades, no existen muchas opciones para saber cuánto plomo hay en la tierra.

¿Vive en Council Bluffs o Carter Lake, Iowa? Regístrese para una prueba gratuita de detección de plomo. Una fundición de plomo de Omaha esparció polvo que se filtró en la tierra y afectó a muchos residentes durante más de un siglo. La EPA pasó décadas limpiando el área circundante, pero no Council Bluffs, Carter Lake o Bellevue. Solicite una prueba gratuita de tierra

Una investigación informada por la comunidad

A lo largo de nuestra investigación, escuchamos a cientos de residentes de Omaha que dijeron que no están al tanto de la historia del plomo en la ciudad. Algunos dijeron que creían que, debido a que la EPA ya había limpiado miles de propiedades con altas concentraciones de plomo en la tierra, no había nada de qué preocuparse.

Nuestro objetivo era llegar a las personas de todos los vecindarios que están dentro y alrededor del sitio de Superfund. Así que tocamos puertas, colocamos volantes por toda la ciudad, visitamos un centro de salud comunitario, asistimos a múltiples eventos, nos asociamos con bibliotecas locales y hablamos ante un grupo de estudiantes universitarios para invitar a las personas a inscribirse para recibir un análisis de tierra gratuito. También publicamos nuestro formulario en línea en diversas redes sociales y compartimos la noticia con otros medios locales. Ya que aproximadamente el 10% de los residentes que viven dentro del sitio de Superfund no habla inglés, tradujimos nuestros reportajes al español.

Flatwater Free Press inicialmente se asoció con bibliotecas locales y una organización comunitaria para distribuir paquetes con instrucciones sobre cómo recolectar muestras de tierra. Recibimos menos de 100 muestras con este método antes de cambiar a un sistema de inscripción en el que los residentes indicaban que deseaban que nuestro equipo recolectara muestras de tierra de su patio.

Después de que los residentes se inscribían para las pruebas, un miembro del equipo de reporteros (generalmente Keinama o Chris Bowling, el reportero de Flatwater Free Press) acudía a su domicilio, se ponía guantes de látex, limpiaba una cuchara de acero inoxidable con una toallita sin aroma y recogía aproximadamente de 3 a 4 cucharadas de tierra del centro del patio en un frasco sellable. Nos aseguramos de no recolectar muestras demasiado cerca de las casas ni demasiado cerca de las calles, ya que la EPA ha encontrado que pueden estar excesivamente contaminadas por pintura o por residuos de gasolina con plomo, respectivamente. Cuando aumentó la demanda de pruebas, contratamos a dos recolectores de muestras de tierra a tiempo parcial.

Enviamos las muestras etiquetadas a Accurate Analytical Testing, un laboratorio acreditado por la EPA, con un costo de $10 por prueba. Una vez que recibimos los resultados del laboratorio, les informamos a los residentes (a menos que hubieran optado por no recibir su resultado) y elaboramos una guía para responder algunas de sus preguntas principales.

Nuestro proceso de recolección de muestras de tierra difirió del método de la EPA, que consiste en tomar múltiples muestras compuestas de cinco secciones del patio. Optamos por tomar una sola muestra de un área de cada patio para llegar a más personas y mantener los costos en un nivel razonable. En algunos casos, tomamos múltiples muestras del mismo patio y analizamos cada muestra individualmente, pero utilizamos solo el resultado más alto para nuestro análisis.

La EPA indicó que tomar muestras de una sola área “puede generar un sesgo fuerte hacia arriba o hacia abajo” en comparación con el muestreo compuesto. Sin embargo, varios de los nueve expertos en contaminación ambiental con los que hablamos afirmaron que las muestras individuales pueden ofrecer conclusiones generales sobre la contaminación en un área cuando se recolectan suficientes, lo cual varios expertos consideraron que habíamos logrado. Algunos dijeron que nuestro muestreo probablemente subestimaría la contaminación en propiedades específicas.

Otros expertos dijeron que nuestro método de prueba no representaría con precisión el nivel de plomo en un patio en particular debido a lo variable que puede ser la contaminación. Al mismo tiempo, los expertos también nos informaron que el método de la EPA para recolectar múltiples muestras compuestas aún puede pasar por alto las zonas de más riesgo o subestimar la contaminación.

Lo que encontramos

Durante los últimos dos años, utilizamos el protocolo de muestreo de la EPA como guía para recolectar de muestras de tierra de 620 hogares en y alrededor del sitio de Superfund de Omaha (seguimos recolectando muestras en las ciudades cercanas de Bellevue, Nebraska; Carter Lake, Iowa; y Council Bluffs, Iowa).

Comparamos cada hogar en el que tomamos una muestra de tierra con el registro de plomo de Omaha, el cual incluye detalles como el estado de la limpieza y los resultados de las pruebas de la EPA en esa dirección, y comparamos nuestros resultados con datos históricos. Algunos hogares que ya habían pasado por el proceso de limpieza de la EPA presentaron altos niveles de contaminación por plomo, de acuerdo con lo que se descubrió en nuestro análisis.

Hicimos pruebas en 150 patios que ya se habían limpiado. Uno de cada 10 resultados de esos patios mostró una concentración superior a 400 partes por millón, el nivel que la EPA utilizó para decidir qué patios limpiar.

Casi todos los patios que ya habían sido limpiados y que arrojaron resultados superiores a 400 partes por millón se encuentran a menos de 100 yardas de otras propiedades que originalmente presentaron resultados por encima del umbral de limpieza de la EPA pero que nunca se limpiaron. Una tercera parte tiene dos propiedades vecinas de este tipo. Esa proximidad podría significar que los patios que evaluamos, y que se habían limpiado anteriormente, fueron recontaminados por propiedades donde la tierra nunca fue reemplazada, dijo un experto.

Muchas de las 241 viviendas que analizamos dentro del sitio de Superfund y que nunca se limpiaron también mostraron altos niveles de plomo. De esas viviendas, una de cada 20 arrojó una concentración superior a 400 partes por millón, según los resultados de nuestras pruebas.

En Omaha, el 41% de los 620 patios que analizamos arrojó más de 100 partes por millón en sus muestras de tierra, lo cual, según se indica en un modelo de la EPA, podría causar un nivel elevado de plomo en la sangre de los niños. Dentro del sitio de Superfund, más de la mitad de los casi 390 patios donde hicimos análisis tuvieron resultados de más de 100 partes por millón.

Nuestras pruebas muestran que la contaminación por plomo en niveles que representan un riesgo para la salud de los residentes es bastante generalizada, incluso en los sitios que la EPA ya había abordado.

A lo largo de nuestra investigación, hablamos con nueve expertos en contaminación ambiental y por plomo para entender mejor nuestros hallazgos. Varios dijeron que la EPA debería hacer más pruebas y posiblemente más limpieza en Omaha.

Consultamos a la EPA sobre nuestros hallazgos. La agencia declaró que trabajará con la ciudad de Omaha para “investigar los resultados que han señalado” y que colaborará con la ciudad y los propietarios para tomar medidas correctivas si es necesario, de acuerdo con las directrices de limpieza de 2009.