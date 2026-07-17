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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga una sofisticada red de estafadores que se aprovechan de personas inmersas en procesos migratorios, las despojan de sus ahorros y provocan que algunas sean deportadas, a raíz de un informe de ProPublica que indica que las denuncias de este tipo de fraude se duplicaron durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la subagencia conocida por perseguir delitos internacionales como la trata de personas, solicitó información sobre casos específicos descritos en el reportaje, incluído el de una mujer que, temerosa a las redadas migratorias de Trump a nivel nacional, recurrió a alguien que creía que la ayudaría a conservar su estatus legal. Después de que los estafadores se quedaran con su dinero y le hicieran perder una cita en la corte, la mujer fue deportada a Nicaragua.

Ese ha sido uno de los miles de casos en los que los estafadores han atraído a sus víctimas por medio de publicaciones en redes sociales y las han sometido a falsas audiencias judiciales y otros pasos que parecen trámites oficiales, cobrándoles grandes sumas de dinero en el proceso. Ahora, el gobierno federal está intensificando sus esfuerzos para rastrear estas estafas, según fuentes involucradas en la investigación.

Un comunicado del DHS indicó que la agencia está “declarando una guerra frontal” contra los estafadores.

“Los estafadores de inmigración contribuyen a un entorno de desorden e impunidad, socavando nuestro sistema migratorio y representando riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública”, señaló el comunicado.

El DHS está rastreando direcciones URL, números de WhatsApp e información de identificación en la aplicación de pagos Zelle que puedan conducir hasta los estafadores, dijeron fuentes con conocimiento de la investigación. La pesquisa del departamento se intensifica a medida que este tipo de estafas se disparan.

ProPublica analizó datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y encontró que víctimas y defensores reportaron que se robaron al menos 94.4 millones de dólares en un periodo de cinco años. Las más de 6,200 denuncias abarcaban desde falsos agentes de ICE que exigían datos personales y amenazaban con la deportación, hasta estafadores que pedían dinero a estudiantes internacionales aprovechándose de su estatus con visa.

Los estafadores suelen hacerse pasar por abogados que ofrecen formas de evitar audiencias judiciales presenciales, aprovechándose de la ansiedad a la que están sometidos incluso los residentes legales desde que los oficiales de ICE comenzaron a detener a personas durante sus procedimientos migratorios.

Los expertos indican que los estafadores suelen anunciarse en plataformas como Facebook y TikTok antes de trasladar la conversación a la aplicación de mensajería encriptada WhatsApp, donde piden dinero a cambio de documentos migratorios que parecen auténticos. A veces conocidas como “fraude del notario”, estas estafas suelen basarse en una traducción errónea de la palabra “notario”, que en muchos países de América Latina implica credenciales legales.

En las últimas semanas, organismos como el Departamento de Estado de Nueva York, el Colegio de Abogados de Florida y los departamentos de policía locales han emitido advertencias sobre estas estafas. El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) también ha alertado sobre los suplantadores de identidad y se recientemente se puso en contacto con investigadores del DHS.

En el sur de Florida, el abogado de inmigración Angel Leal se topó con cientos de videos generados con inteligencia artificial (IA) con su imagen ofreciendo ayuda en WhatsApp. Su oficina tuvo que contratar a una agencia antipiratería para eliminar el contenido y más de 6,000 perfiles falsos, según notas de la prensa local.

Los videos, que suman cientos en Instagram, son sorprendentemente realistas. “Leal” está sentado en una silla de oficina. Luce con barba y bigote haciendo expresiones idénticas a las del abogado real. El personaje generado por IA habla español con fluidez y hace gestos entusiastas con las manos. Una planta en una maceta, una taza en primer plano o su título de abogado aparecen a sus espaldas. Pequeños detalles delatan el engaño: algunos movimientos de la boca no coinciden con las palabras, aparece texto sin sentido en los documentos y los objetos se fusionan entre sí.

Los defensores y las fuerzas del orden recomiendan que las personas que son blanco de estos fraudes documenten todos los anuncios, conversaciones de texto e informaciones de pago. Y el DHS advierte a los consumidores que desconfíen de los abogados que se anuncian directamente en las redes sociales, operan por WhatsApp y aceptan pagos a través de Zelle.

En abril, ProPublica habló con varias víctimas que asistieron a audiencias judiciales falsas a través de WhatsApp, donde relataron sus historias a “agentes” vestidos con uniformes gubernamentales falsos. Los hispanohablantes son los principales objetivos, según los expertos, y los estafadores a menudo fingen estar afiliados a destacados grupos de defensa como Catholic Charities USA, que se ha visto inundada de denuncias de estafadores que utilizan su marca para encontrar posibles víctimas.

“Contactar directamente a las personas a través de un anuncio o por WhatsApp y pedirles dinero a través de Zelle no es algo que las agencias de Catholic Charities harían nunca”, dijo Kevin Brennan, vicepresidente de relaciones con los medios de Catholic Charities USA.

A estos grupos les ha resultado difícil lograr que se eliminen los anuncios y las cuentas de los impostores. Incluso cuando lo logran, a los estafadores les resulta barato y fácil crear nuevos sitios web y cuentas.

Es como el juego del “Whac-a-Mole”, dijo Charity Anastasio, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, otro grupo cuya imagen y personal han sido suplantados.