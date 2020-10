Guía de ProPublica para asegurar que su voto cuente durante la pandemia

Inscríbase a la Guía de Usuario para la Democracia de ProPublica, una serie de correos electrónicos personalizados que lo ayudarán a entender las elecciones que se avecinan, desde los candidatos que aparecen en su boleta, hasta cómo presentar su voto. Read in English.

Si le preocupa enfrentar dificultades cuando ejerza su derecho de votar en estas elecciones, no está solo. De acuerdo con una encuesta reciente del Pew Research Center (Centro de Investigaciones Pew), casi la mitad de los electores registrados espera que sea difícil votar, estadística que aumentó 34 puntos desde las elecciones intermedias de 2018. Al igual que casi todos los demás aspectos de nuestra vida durante la pandemia, votar podría ser un poco diferente que lo normal. Sin embargo, con cierta planificación, debe poder votar sin problemas, ya sea en persona en las casillas electorales con un cubrebocas y tomando en cuenta el distanciamiento social, o por correo.

Los expertos dicen que con las debidas precauciones para COVID-19, el riesgo de votar en persona es similar al de ir de compras a un supermercado. Aun así, los expertos en elecciones también anticipan un récord en la participación, menos lugares con casillas electorales y un número récord de personas que optarán por votar por correo. Todo esto hace que sea importante prepararse desde antes.

En algunos estados, votar por correo es un proceso extenso y bien organizado, mientras que en otros era un trámite con limitaciones incluso antes de la pandemia. Es por eso que algunos estados ahora se encuentran con el reto de ampliar la votación por correo al mismo tiempo que se preparan para programar elecciones en persona con distanciamiento social y presupuestos apretados. El aumento de la votación por correo amenaza abrumar al Servicio Postal, el cual está corto de fondos. Esta dependencia advirtió recientemente que algunas de las fechas límites de los estados para boletas de ausente tal vez no van a permitir tiempo suficiente para ser entregadas y contadas. En una auditoría interna del USPS (United States Postal Service, Servicio Postal de Estados Unidos) se encontró que, a finales de las elecciones primarias de 2020, se enviaron tarde más de un millón de boletas a los electores, las cuales incluyeron cientos de boletas que se recibieron después de las elecciones.

Asimismo, aparte de todo lo que deben programar los funcionarios de las elecciones, la mayoría de quienes trabajan en las casillas electorales estadounidenses son personas mayores de 60 años, lo cual significa que tienen un mayor riesgo al virus, lo cual a su vez crea una escasez de personal. Si usted no es parte de un grupo o un hogar de alto riesgo, considere hacer de su parte y apuntarse para trabajar en las casillas electorales.

Usted puede tomar unos cuantos pasos sencillos para que el proceso de votación sea más fácil. Esto es lo que debe saber para estar preparado.

Asegúrese de estar registrado para votar

Doris Liou/ProPublica

Quienes posponen las cosas, pongan atención: este es el momento para confirmar que está registrado. “Actuar desde ahora hará que evite problemas en la casilla electoral o para recibir su boleta por correo”, dijo Tammy Patrick, asesora superior para elecciones del Fondo de la Democracia (Democracy Fund). Las fechas límites para registrarse como elector varían de estado a estado, pero algunas ya se aproximan a principios de octubre.

Deberá registrarse si esta es la primera vez que va a votar, o si se cambió a otro estado desde la última vez que votó. Si cambió su nombre, cambió de dirección dentro del mismo estado, o desea cambiar su partido de afiliación, debe actualizar su registro o volverse a registrar en su nuevo condado.

Aunque haya votado antes y no tenga cambios, debe verificar que su registro siga estando al corriente. Por ley, los funcionarios electorales deben actualizar sus archivos periódicamente para eliminar a personas que se hayan mudado, o quienes hayan fallecido o hayan sido condenados por un delito mayor. Algunos estados también tienen la obligación de eliminar a electores que se consideran “inactivos”, o sea, que no hayan contestado el aviso enviado por correo para verificar su domicilio, o que no hayan votado en varias elecciones previas. Sin embargo, también se han eliminado erróneamente algunos registros de electores calificados.

Puede buscar la vigencia de su registro aquí. Si necesita registrarse o actualizar su registro, aquí puede comenzar . En la mayoría de los estados puede registrarse para votar por internet .

Planifique cómo va a votar: por correo, en persona durante el periodo de votación temprana, si lo permite su estado, o en el día de las elecciones

Doris Liou/ProPublica

En su zona podrían haber cambiado los procedimientos de votación debido a la pandemia, así que conozca sus opciones y organice un plan desde ahora.

Si decide votar por correo, solicite su boleta con un buen tiempo de anticipación. Varios estados envían boletas automáticamente a todos sus electores, pero en la mayor parte de Estados Unidos, es necesario solicitarlas. En algunos estados se permite solicitar una boleta hasta pocos días antes de las elecciones, sin embargo eso no significa que deba pedirla de esta forma debido a que se espera un gran aumento en la demanda de votos por correo. El secretario de estado de Ohio admitió que no es factible que se puedan presentar todas las boletas a tiempo para la propia fecha límite del estado, y los funcionarios electorales insisten actualmente que los electores no se hagan desidia en pedirlas para poder aplanar la “curva de solicitudes de boletas“.

Tampoco se demore en devolver su boleta. El Servicio Postal recomienda enviarla por correo por lo menos una semana antes de la fecha límite de su estado. Sin embargo, entre más pronto la pueda enviar, mejor. . Asegúrese de saber si su boleta debe recibirse en la oficina electoral en la fecha límite o si solo es necesario que cuente con el sello del correo antes de la fecha límite. Si le preocupa pasarse de la fecha, la mayoría de los estados permiten que entregue su boleta en la oficina electoral de su localidad en lugar de enviarla por correo. Quizás también pueda entregarla en un lugar establecido para tal fin o colocarla en un buzón de entrega seguro.

Puede que la votación temprana en su localidad empiece tan pronto como a finales de septiembre. Los CDC (Centros para Control y Prevención de Enfermedades, Centers for Disease Control and Prevention), recomiendan esta opción con la finalidad de evitar las multitudes. Según los expertos, generalmente, el primer día y los últimos días del periodo de votación temprana son los más concurridos. Verifique la dirección y el horario de las casillas electorales ya que puede haber cambios.

Si su plan es ir a votar el 3 de noviembre, no espere que las casillas electorales estén vacías. De acuerdo con una encuesta reciente de NBC News/Wall Street Journal, el 43% de los electores planean presentar su voto en persona el día de las elecciones.

Si decide votar por correo, lea las instrucciones detalladamente

Doris Liou/ProPublica

Recuerde la canción de Stevie Wonder: “firmada, sellada, entregada”, dijo Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida quien se dedica a estudiar el proceso electoral. Antes de llenar cualquiera de las burbujas de la boleta, lea cuidadosamente las instrucciones y sígalas al pie de la letra. Errores tales como usar tinta de color equivocado, marcar la boleta en el lugar incorrecto u olvidarse de firmar por fuera el sobre que se utiliza para devolver la boleta , podrían hacer que su voto sea descartado. Si comete un error, no trate de componer una boleta con cinta adhesiva o líquido corrector y no se apene si debe pedir ayuda. Si tiene alguna pregunta o necesita reemplazar su boleta, llame a la oficina electoral de su localidad. Los funcionarios electorales han visto de todo: McDonald señaló que un elector en Georgia tuvo que pedir una boleta nueva porque su gato se orino en ella.

El diseño y las reglas de las boletas varían entre los estados; aun así verifique haber firmado todos los lugares correspondientes y sellar los sobres según las instrucciones. Si varias personas de su hogar votan por correo, no incluya más de una boleta en el sobre de devolución.

Otra razón común por la cual se rechazan las boletas enviadas por correo, sucede cuando los funcionarios electorales determinan que su firma no concuerda con la que tienen en sus expedientes. Para evitar ese problema, los expertos del proceso electoral dicen que debe firmar su boleta de la misma forma en que firmó su licencia de conducir o su registro de elector. Las firmas cambian con el tiempo; si le preocupa que la firma de su expediente esté vencida, pregunte cómo actualizarla en la oficina electoral de su localidad.

¿No tiene timbres postales o no sabe cómo y dónde comprarlos? No se preocupe. Puede comprar timbres de correo de primera clase en cualquier oficina de correos, o hasta por internet. Es posible que su ciudad o condado tenga lugares de entrega especiales para boletas que no requieran sello postal. Si falla todo lo demás, ponga su boleta sellada en un buzón de correos. Tradicionalmente, el servicio de correos (USPS) ha entregado boletas enviadas sin timbre.

Rastree su boleta

En muchos estados, es posible rastrear en línea la boleta que envió por correo con el fin de confirmar su ruta, tanto hacia usted, como de recibo y aceptación en la oficina electoral. Revise el sitio web electoral de su estado para más detalles. Si no tienen rastreo en línea, puede llamar a la oficina electoral de su localidad para preguntar acerca del estado de su boleta.

Verifique los requisitos de identificación de su estado

Algunos estados requieren identificación para votar, pero las identificaciones que se aceptan pueden variar más de lo que imagina. Junte o solicite la documentación que va a necesitar . Tenga en mente que algunas de las dependencias que expiden identificaciones, como el Departamento de Vehículos de Motor o las oficinas de identificación de la universidad, podrían estar cerradas o llevar retrasos debido a la pandemia, así que no lo demore. Si le preocupa no tener una identificación adecuada a tiempo, no suponga que no podrá votar. Dependiendo de las leyes electorales de su estado, puede ser suficiente que presente una identificación vencida. Comuníquese con la oficina electoral de su localidad para obtener información al respecto.

Si vota en persona, pero no tiene la identificación requerida cuando se presente en la casilla electoral, es posible que tenga que presentar una boleta provisional y regresar después para mostrar su identificación y que cuente su voto.

Pida ayuda si necesita información y denuncie cualquier problema que encuentre

Doris Liou/ProPublica

No dude en comunicarse con los funcionarios electorales de su localidad si tiene preguntas. Puede encontrar sus números telefónicos y direcciones de correo electrónico aquí. Si tiene cualquier problema en las casillas electorales durante el periodo de votación temprana, pida ayuda del personal de la casilla electoral.

También puede llamar a la línea gratuita de protección electoral no partidista si tiene preguntas o para informar acerca de un problema:

866-OUR-VOTE (866-687-8683) es dirigida por el Comité de abogados en en favor de los derechos humanos según la ley (Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law), el cual proporciona estadísticas a Electionland.

888-Ve-Y-Vota (español, 888-839-8682), dirigida por el Fondo Educativo de NALEO.

844-Yalla-US (árabe/inglés, 844-925-5287), dirigida por el Instituto Árabe Americano.

888-API-VOTE (888-274-8683), dirigida por Asian and Pacific Islander Vote (Voto asiático y de las Islas del Pacífico) y Asian Americans Advancing Justice (Asiáticos Americanos Avanzando la Justicia).

En el proyecto de Electionland de ProPublica, deseamos escuchar de electores que enfrenten problemas al tratar de votar. Estas son las formas para comunicarse con nosotros.

· SMS: Envíe la palabra VOTE, VOTA (español) o 投票 (chino) al 81380 (se aplican costos normales de mensajes de texto). · WhatsApp: Envíe la palabra VOTE, VOTA (español) o 投票 (chino) al 1-850-909-8683. · Facebook Messenger: Acuda a m.me/electionland. · Rellene este formulario para compartir su experiencia electoral para que ProPublica y nuestros socios podamos investigar.

Tenga un plan de respaldo

Doris Liou/ProPublica

¿Qué sucede si su boleta de ausente no llega a tiempo? ¿Qué pasa si debe quedarse en cuarentena durante el periodo de votación temprana, o se levanta con síntomas de coronavirus el día de las elecciones? Preparar un plan de respaldo puede tranquilizarlo durante estos tiempos impredecibles. Sin embargo, Patrick advierte que aunque sea buena idea tener un Plan B, “sus opciones serán limitadas si el Plan A es votar el 3 de noviembre por la noche”.

Si va a votar por correo, solicite su boleta LO ANTES POSIBLE. Sepa cuándo su estado comenzará a enviar boletas por correo, vaya rastreando su boleta y comuníquese con la oficina electoral de su localidad si no ha recibido la suya. Si no la recibe, de todos modos, puede votar en persona. Si no puede acudir a la casilla electoral por enfermarse inesperadamente, podría calificar para presentar una boleta de ausente por emergencia. Mejor aún, presente su voto mucho antes del día de las elecciones.

Tenga cuidado con la desinformación

Doris Liou/ProPublica

La desinformación electoral diseñada para que los electores no se presenten a votar existe desde mucho antes de la era del internet, sin embargo, esta se puede propagar como fuego en la era de las redes sociales. Los textos, las llamadas automáticas o los volantes y carteles, también pueden difundir información falsa acerca de dónde o cómo votar, o sobre lo que esté sucediendo en las casillas electorales. Con las condiciones electorales en cambio constante a causa de la pandemia, es sumamente importante asegurar que su información provenga de fuentes confiables como los sitios web electorales de su estado y de su localidad.

“La información electoral principal, como fechas de las elecciones, direcciones de las casillas electorales y las reglas para votar por correo, puede cambiar de manera repentina”, escribió Ian Vandewalker, abogado principal del Programa sobre la Democracia del Centro Brennan para la Justicia, en un nuevo informe relacionado con la desinformación digital. “Los electores podrían no enterarse a tiempo de esos cambios, para cumplirlos, o podrían recibir información conflictiva y no saber cuál de las fuentes es la creíble”.

Vandewalker dijo que todos tenemos un papel que jugar para impedir que se difunda la información falsa. Haga una pausa y verifique la fuente antes de “compartirla”. Si algo le parece sospechoso, haga una búsqueda para verificar si la información ya se publicó en otro lugar o ya se confirmó su veracidad. Cuando tenga dudas, comuníquese con la oficina electoral de su localidad. Si nota que algún amigo o familiar comparte información incorrecta, hágaselo saber pero trate de no repetir falsedades cuando aclare las cosas, ya que eso puede amplificarlas. “No comparta la publicación falsa ni transmita nuevamente un tweet falso”, dijo Vandewalker.

También puede denunciar la información falsa a la línea gratuita de protección electoral (1-866-OUR-VOTE), para que el personal pueda advertir a los funcionarios electorales o a las empresas de internet.

Tenga paciencia al esperar los resultados

Doris Liou/ProPublica

Debido a la gran cantidad de votos que se recibirán por correo, “quizás tengamos que prepararnos más bien para una semana o hasta un mes de elecciones”, escribió Elaine Kamarck, directora del Center for Effective Public Management at the Brookings Institution (Centro para la Administración Pública Eficaz de la Institución Brookings).

Una encuesta de NBC News/SurveyMonkey indicó que existe una clara división partidaria para los métodos electorales; más de la mitad de los republicanos planea votar en persona el 3 de noviembre y la mitad de los demócratas piensan votar por correo. Si la elección está reñida, los expertos esperan que se litigue, lo cual hará que se desconozcan los resultados durante semanas.

“Las elecciones nunca se concluyen esa misma noche, aunque los medios declaren a un ganador”, señaló Patrick. “Los funcionarios electorales trabajarán durante días, o hasta semanas, para garantizar que se cuente cada una de las boletas calificadas”.