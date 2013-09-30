RIVERSIDE, Calif. – Sacudido por sollozos, con la cabeza bajada, un excomando

guatemalteco testificó la semana pasada que había llorado mientras tiraba a un

niño pequeño a su muerte en el pozo de un pueblo hace 31 años mientras un

oficial al mando, el Teniente Jorge Vinicio Sosa Orantes, espetaba: “¡Esto es un trabajo de hombres!”

Sosa, quien hoy es un ciudadano

estadounidense de 55 años de edad, observó este testimonio sombrio desde la

mesa de la defensa vigilado por alguaciles federales en una sala de juicio

aquí. Su excamarada en armas, Gilberto Jordán, acusó a Sosa de haber jugado un

papel central en uno de los peores crímenes de guerra en la historia reciente

del hemisferio: la masacre de 250 personas en la aldea guatemalteca de Dos

Erres en 1982. Sosa está siendo procesado por cargos de haber obtenido su

ciudadanía estadounidense de manera fraudulenta años más tarde, ocultando su

participación en la masacre, según los fiscales.

El juicio empezó la semana pasada y

es el primer juicio en Estados Unidos relacionado con una atrocidad de la

guerra civil guatemalteca, que duró treinta años. También es la primera vez que

el caso de Dos Erres es examinado en profundidad en una corte estadounidense.

Sosa se convierte en el sospechoso de más alto rango en ser juzgado. Las

autoridades estadounidenses habían previamente encarcelado a Jordán, quien se declaró

culpable de cargos de fraude migratorio en 2010, y a otro exsoldado que había emigrado

a Estados Unidos. Las cortes guatemaltecas han condenado a cinco exsoldados.

Siete más permanecen fugitivos en un caso que ha desafiado la capacidad de la

justicia en Guatemala de perseguir a criminales de guerra que son protegidos

por fuerzas de seguridad corruptas y mafias poderosas.

Durante los primeros cuatro días

del juicio, fiscales federales se enfrentaron a un reto poco común: intentar probar

que Sosa participó en la matanza para condenarlo por el crimen relativamente

menor de fraude al sistema de inmigración. Cuando Sosa obtuvo la ciudadanía en

2008 y una tarjeta verde en 1998, hizo declaraciones falsas en

formularios de

inmigración, según los fiscales, porque no reveló que había sido militar y dijo

que nunca había cometido un crimen por el cual hubiera sido arrestado.

La defensa argumenta que Sosa no

pensaba que había cometido un crimen porque era un soldado obedeciendo órdenes.

El abogado de Sosa también aseveró que las preguntas en los formularios de

inmigración eran vagas y que oficiales del servicio de inmigración

estadounidense deberían haberse fijado que en el archivo de Sosa él había descrito su servicio militar

guatemalteco en una solicitud que presentó, sin éxito, para asilo político en

1985.

“Este caso se trata pura y

sencillamente de las respuestas de un exsoldado en un formulario de

inmigración,” dijo el abogado, H.H. (Shashi) Kewalramani durante los argumentos

de apertura del juicio. “Por mucho que el gobierno de Estados Unidos quiera

convertir esto en un caso de crímenes de guerra, no lo es.”

Sin embargo, sí parece mucho

un caso de crímenes de guerra. Los testimonios de los testigos en esta ciudad

ubicada a una hora de Los Ángeles sumergieron al jurado en el horror en una

aldea de la selva guatemalteca de hace tres décadas. Dos excomandos contaron como el ataque fue un torbellino de

violaciones y asesinatos que borró a Dos Erres del mapa. Un sobreviviente que

era un niño en 1982 describió como

se agarró a la pierna de su madre mientras soldados la arrastraron a su muerte.

Y la exmujer de Sosa y el investigador encargado del caso testificaron que hace

tres años Sosa huyó a México y posteriormente a Canadá después de que agentes federales

ejecutaron una orden de registro en su casa de Riverside County.

La policía canadiense detuvo a

Sosa, quien tiene ciudadanía canadiense además de estadounidense, en 2011 y lo

extraditaron a los Estados Unidos el año pasado.

Los testimonios empezaron con

una reunión dramática entre Sosa y Jordán, quien está cumpliendo una sentencia

de prisión de diez años en Florida. En 1982, ambos trabajaron como instructores en una

escuela que entrenaba a “Kaibiles,” el nombre por cual son conocidos los

comandos notoriamente brutales de Guatemala.

Sosa es un experto en artes

marciales, bajo y fuerte con bigote negro. Durante la década antes de ser

acusado en 2010, manejó escuelas de karate en el sur de California. Vestido con

un traje negro y portando lentes, observó el martes pasado como los alguaciles

federales escoltaban a la corte a Jordán, quien vestía un overol naranja de reo

y tenía las piernas encadenadas. Ninguno de los dos veteranos de guerra dio

señal alguna de reconocer la presencia del otro.

Jordán parecía mayor que sus

57 años: con lentes, el pelo gris, de aspecto atormentado. En 2010, confesó su

involucramiento en la masacre cuando agentes federales fueron a su casa a

entrevistarle. Dijo a los agentes que había sabido que vendría el día en que

tendría que pagar por sus acciones.

Se enfrenta a ser deportado a Guatemala para ser juzgado por asesinato

en masa cuando cumpla su sentencia.

Jordán testificó en

español a través de un intérprete. Dijo

que no ha hecho ningún acuerdo con el gobierno norteamericano aparte de una

promesa de que los fiscales estadounidenses escribirán una carta a la fiscal

general de Guatemala diciendo que ha cooperado.

El objetivo inicial de la

misión el 6 de diciembre de 1982 era recuperar 21 fusiles que unos guerrilleros se

habían llevado después de una emboscada a soldados, según el testimonio de

Jordán. Datos de inteligencia indicaban que los fusiles estaban en Dos Erres,

pero Jordán dijo que la unidad no encontró ni fusiles ni guerrilleros y no hubo

resistencia por parte de los ciudadanos pacíficos de la aldea. Los comandos

separaron a los hombres de las mujeres y niños y arrearon a los dos grupos

dentro de una iglesia y una escuela. La pesadilla empezó cuando un teniente

violó a una de las mujeres, dijo Jordán. Después de una reunión entre los

tenientes, se dieron nuevas órdenes, según el testimonio de Jordán.

“La misión cambió,” dijo. “Nos

ordenaron que matáramos a toda la gente.”

Jordán era un paracaidista curtido

en esa época, pero todavía no se había convertido en Kaibil. Se retrató como un

participe reticente en la matanza. Testificó que recibió la orden de traer a un

niño y tirarlo al pozo en el centro del pueblo, que se convirtió en el

epicentro de la masacre.

Tenía como tres años,

la edad de mi hijo,” testificó Jordán.

Jordán se inclinó hacia

adelante en el estrado y lloró mientras continuaba su relato, mirando fijamente

hacia abajo. Dijo: “Mientras estábamos en camino, yo estaba llorando. El me

miraba y estaba llorando también. Un sargento me dijo que no llorara o terminaría

en el pozo…Llegué y fue cuando

escuché al Señor Sosa, y dijo que esto era trabajo de hombres, y tiré el niño

al pozo.”

El fiscal federal Brian D.

Skaret preguntó cómo se había sentido Jordán en aquel momento. Jordán levantó

la cabeza y espetó: “¡Mal!”

El testimonio de Jordán y de

otro excomando, César Franco Ibañez, ubicó a Sosa al lado del pozo supervisando

el exterminio metódico de los aldeanos. Los comandos vendaron los ojos de las víctimas,

les interrogaron, les pegaron en la cabeza con una almádena de metal y los

tiraron dentro del pozo, según los testimonios. Ambos testigos declararon que

un hombre que se había caído encima del montón de victimas insultó a Sosa, y que el enfurecido

teniente disparó dentro del pozo. Jordán testificó que Sosa también tiró una

granada dentro del pozo.

Creo que perdió la

cabeza y empezó a disparar,” declaró Franco. “Les contestó con su fusil…Dijo:

‘Pues mueran, hijos de puta’.”

Franco permaneció impávido cuando

dio testimonio de como él mismo mató a gente y violó a una mujer. El exsargento

robusto y pequeño fue uno de los dos miembros de la unidad que rompieron el

código de silencio militar en la mitad de los noventa y dieron testimonios de

primera mano sin precedentes. Fiscales guatemaltecos concedieron a Franco el

estatus de testigo protegido y lo mudaron a otro país, donde vive hoy con su

familia. El gobierno guatemalteco le paga un estipendio de $550 al mes, dijo.

Ha declarado en investigaciones anteriores hechas por autoridades guatemaltecas

y norteamericanas y ha dado entrevistas a organizaciones periodísticas, entre ellas ProPublica.

Durante su interrogatorio,

el abogado defensor intentó poner en duda la declaración de Franco, aseverando

que su relato ha cambiado a través de los años acerca de detalles como si Sosa

utilizó una escopeta o un fusil. Citando un informe de la fiscalía sobre una

entrevista de Franco hecha por investigadores de Estados Unidos, Kewalramani

dijo que durante aquella entrevista en la embajada estadounidense en el país

donde vive Franco no había mencionado a Sosa en una lista de comandos que

estaban al lado del pozo del pueblo.

Franco insistió en que

el informe estaba equivocado.

También mencioné a

Sosa,” testificó Franco. “…Le nombré desde el mero principio.”

Otro ataque a la declaración

de Franco surgió de una fuente inesperada el viernes por la mañana. El fiscal

Skaret reveló en el juzgado que el jefe de la unidad de crímenes de guerra del

Departamento de Justicia había recibido un correo electrónico de un fiscal que

está de baja. El fiscal, George Ferko, escribió en el correo electrónico que

había estado leyendo noticias periodísticas sobre el testimonio de Franco y

sintió la obligación de alertar a sus colegas de que pensaba que el testigo no

era creíble, según Skaret. Ferko había entrevistado al excomando como parte de

una investigación en 2009, dijo Skaret.

César es un

mentiroso,” escribió Ferko, según el relato de Skaret en el juzgado. “César ha cambiado su historia una vez

más.”

Como resultado, el abogado

de Sosa dijo que quería una oportunidad para hablar con Ferko para decidir si

llamarlo como testigo. El episodio fue notable: es muy poco usual que un fiscal

del Departamento de Justicia cuestione en pleno juicio la fiabilidad de un

testigo que está siendo presentado por sus colegas.

Sin embargo, puede que el

acontecimiento no tenga mucho impacto. La defensa no ha intentado refutar el

punto central de las declaraciones de los dos exKaibiles: que Sosa participó en

la masacre de Dos Erres.

Durante una entrevista telefónica

con ProPublica el año pasado desde una cárcel canadiense, Sosa insistió en que

no estuvo presente en Dos Erres el día del crimen. Durante la entrevista y por

medio de cartas entregadas a ProPublica por su hermano, Sosa alegó que estaba

trabajando a una distancia de cien millas de los hechos en un proyecto de

asuntos civiles en un pueblo llamado Melchor de Mencos, donde dijo que ayudó a

los residentes a obtener equipamiento escolar y deportivo.

La defensa no ha

repetido esta versión durante el juicio. Sin reconocer explícitamente la

participación de Sosa en la masacre, el argumento de apertura de Kewalramani

subrayó la idea de que la guerra civil guatemalteca fue un conflicto brutal y

que Sosa era parte de una unidad de elite que estaba entrenada para cumplir

órdenes. Sosa no va a declarar, dijo su abogado el viernes.

La fiscalía terminó su

presentación con el testimonio de Ramiro Osorio Cristales. Osorio es el mayor

de dos niños que los comandos no mataron, sino raptaron y se los llevaron a sus

casas para ser criados en las familias de dos de los soldados. El otro niño, Oscar Ramírez Castañeda, solo tenía tres años y no recuerda

nada de Dos Erres. Ramírez vive ahora en Boston y ProPublica contó su historia

el año pasado.

Osorio vive en Canadá. Tenía cinco

años cuando perdió a sus padres y seis hermanos en la masacre. Describió sus

memorias en un inglés con acento español pero claro, su voz quebrándose por

momentos, tomando pausas para recobrar su compostura.

Osorio recordó como hombres

armados irrumpieron en su casa durante la noche y arrastraron fuera a la

familia. Los hombres ataron con cuerdas las manos y cuellos de su padre y

hermano mayor y los llevaron a la escuela con los demás hombres de la aldea,

declaró. Los asaltantes arrearon a los otros niños y su madre dentro de la

iglesia con las aterrorizadas mujeres y niños de Dos Erres, según su

testimonio.

Empezaron a sacar a

las mujeres de la iglesia,” testificó Osorio. “Agarraron a una mujer por su

pelo y la arrastraron afuera, algunas niñas jóvenes, adolescentes. Su madre

decía, “Por favor no lleven a mis hijos’.”

Osorio miró a través de los resquicios

de los listones de madera de las paredes de la iglesia como los soldados

violaban a mujeres y mataban a niños, golpeándoles contra un árbol, según su

declaración.

Los trataron como

animales,” dijo.

Entonces los soldados

vinieron a por la madre de Osorio, según su declaración.

Recuerdo agarrando

a mi madre por la pierna,” testificó. “Estábamos peleando con los tipos…’No

lleven a mi madre.’ Corrí a la parte de atrás de la iglesia para ver que le estaba

pasando a mi madre. Estaba gritando, pidiendo auxilio: ‘Por favor no nos maten.

No nos maten. No maten a mis niños, no saben nada’.”

Osorio dijo que finalmente

se quedó dormido debajo de un banco de la iglesia. Cuando despertó, según su

testimonio, solo quedaban otros cuatro niños. Tres eran niñas que los comandos

violaron y asesinaron al día siguiente. Los otros dos, Osorio y Ramírez,

sobrevivieron. Cuando Osorio terminó su declaración, algunos miembros del

jurado y espectadores se secaron las lágrimas.

Es probable que el juicio termine

el lunes porque la fiscalía ha reducido su lista inicial de testigos, optando

por no llamar a dos excomandos más. La jueza dijo también que ha intentado

apurar el juicio porque hay la inminente posibilidad de que el gobierno federal

deje de funcionar. Si la defensa decide llamar al exfiscal que ha cuestionado

la veracidad de Franco, el testimonio tendria lugar el lunes antes de los

argumentos finales.