ProPublica是一个新闻机构，

我们不会告诉你该选谁或者该支持什么，

我们只为你提供信息。

投票是一项权利。

你无须证明自己具备读写的能力。

法律规定，如果你是残障人士或无法阅读，那么你有权在投票方面获得帮助。

我们也曾报道过一些州是如何给人们投票设置障碍的。

希望这份指南对你投票有所帮助。

如果你在投票方面需要帮助，可拨打选举保护热线：

  • 孟加拉语、粤语、印地语、乌尔都语、普通话、他加禄语和越南语服务：888-274-8683
  • 英语服务：866-687-8683（亦提供短信服务）
  • 西班牙语服务：888-839-8682
  • 阿拉伯语服务：844-925-5287

选举保护热线不会告诉你具体该投票支持哪位候选人。

11月8日是投票日。

你无须为所有事项投票，

可以仅选择那些对你重要的事项投票。

我能投票吗？

想要投票，你必须年满18岁，

必须是美国公民；

你不一定要会说英语，

也不一定要识字；

但必须先登记才能投票。

如果你曾被法院定罪，有可能失去投票权。

在大多数州，智力障碍者都可以投票。

但如果你有监护人，你可能无法投票。

大多数州规定，只有法院才能剥夺智力障碍者的投票权。

你可以寻求帮助保护自己的投票权

如何进行投票登记？

投票必须先报名，即进行登记。

我能通过邮寄方式投票吗？

如果你是残障人士，可以通过邮寄方式投票。

许多州也允许其他人邮寄选票。

如果你希望这样做，须提前告知州政府。

哪里有投票站？

ID即身份证件，例如：

  • 驾照
  • 护照
  • 出生证

可以请人帮助我吗？

《投票权法案》是一项法律，

它规定一些人有权在投票方面获得帮助，

例如残障人士和无法读写的人士。

哪些人能帮助我？

你可以向几乎任何人寻求帮助。

比如，下面这些人都可以为你提供投票方面的帮助：

  • 你的孩子
  • 其他家庭成员
  • 朋友
  • 投票站的工作人员

下面这些人则不能帮你：

  • 你的老板
  • 你的工会代表

他们能帮助我做哪些事？

为你提供帮助的人可以把选票上的信息读给你听，上面会写出候选人和事项供你选择判断。

他们可以帮你解答投票相关的问题，

但他们不能告诉你该把票投给谁。

除非经你允许，他们也不能看你的选票。

我不懂英文怎么办？

有些地方会提供多语种的选票。

一些投票站的工作人员也会说英语之外的语言。

你可以请人来帮你翻译。

如果你找不到能够帮助你的人，还可以拨打选举保护热线。

如果有人说我无权投票或不能寻求帮助，我该怎么做？

如果你投票遇到任何困难，请拨打选举保护热线：

  • 孟加拉语、粤语、印地语、乌尔都语、普通话、他加禄语和越南语服务：888-274-8683
  • 英语服务：866-687-8683（亦提供短信服务）
  • 西班牙语服务：888-839-8682
  • 阿拉伯语服务：844-925-5287

有的工作人员可能不清楚你有权请人在投票时给予你帮助。

你可以告诉他们，《投票权法案》中规定你有这样的权利。

在选举方面恐吓他人是犯罪行为，

恐吓即通过语言或行动令你感到害怕、阻止你投票。

如果你投票遇到困难，请为我们提供线索。

你可以拨打ProPublica的电话（212-379-5781）给我们留言。

如何到现场投票？

你可能需要排队。

在排队的过程中，投票站可能会关闭。

但只要你在队伍里，就可以完成投票。

如果有为你提供帮助的人和在你一起，请你告知投票站工作人员。

工作人员可能会要求你签署文件，

上面会写明你需要人提供投票方面的帮助。

你也可以向工作人员寻求帮助。

有些投票站会使用投票机

有的投票机会为你读出选票上的信息，

你通过按键完成投票。

如果你有相关需要，可以询问工作人员是否有这种投票机。

如何邮寄选票？

你的选票上会写明如何提交。

在多数地区，你都可以请他人帮你提交选票。

有些州则不允许这样做。

点击这里查看你所在的州是否允许他人替你提交选票。

你可致电选举保护热线寻求帮助。

欢迎你留下邮箱，阅读更多我们的文章。

这份指南的作者是ProPublica的记者Asia Fields。你可以通过邮件与她联络：[email protected]

Noah Jodice为指南创作了插图。

翻译：Mengyu Dong

校对：Jeff Kao