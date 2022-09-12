无论你是否懂英语，你都拥有投票的权利。这份指南将帮助你了解这些问题：如何寻求帮助？如何投票？遇到问题该怎么办？

ProPublica是一个新闻机构， 我们不会告诉你该选谁或者该支持什么， 我们只为你提供信息。

投票是一项权利。

你无须证明自己具备读写的能力。

法律规定，如果你是残障人士或无法阅读，那么你有权在投票方面获得帮助。

我们也曾报道过一些州是如何给人们投票设置障碍的。

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希望这份指南对你投票有所帮助。

如果你在投票方面需要帮助，可拨打选举保护热线：

孟加拉语、粤语、印地语、乌尔都语、普通话、他加禄语和越南语服务：888-274-8683

英语服务：866-687-8683（亦提供短信服务）

西班牙语服务：888-839-8682

阿拉伯语服务：844-925-5287

选举保护热线不会告诉你具体该投票支持哪位候选人。

11月8日是投票日。

你无须为所有事项投票，

可以仅选择那些对你重要的事项投票。

我能投票吗？

想要投票，你必须年满18岁，

必须是美国公民；

你不一定要会说英语，

也不一定要识字；

但必须先登记才能投票。





如果你曾被法院定罪，有可能失去投票权。

在大多数州，智力障碍者都可以投票。

但如果你有监护人，你可能无法投票。

大多数州规定，只有法院才能剥夺智力障碍者的投票权。

你可以寻求帮助保护自己的投票权。

如何进行投票登记？

投票必须先报名，即进行登记。

我能通过邮寄方式投票吗？

如果你是残障人士，可以通过邮寄方式投票。

许多州也允许其他人邮寄选票。

如果你希望这样做，须提前告知州政府。

哪里有投票站？

ID即身份证件，例如：

驾照

护照

出生证

可以请人帮助我吗？

《投票权法案》是一项法律，

它规定一些人有权在投票方面获得帮助，

例如残障人士和无法读写的人士。

哪些人能帮助我？

你可以向几乎任何人寻求帮助。

比如，下面这些人都可以为你提供投票方面的帮助：

你的孩子

其他家庭成员

朋友

投票站的工作人员

下面这些人则不能帮你：

你的老板

你的工会代表

他们能帮助我做哪些事？

为你提供帮助的人可以把选票上的信息读给你听，上面会写出候选人和事项供你选择判断。

他们可以帮你解答投票相关的问题，

但他们不能告诉你该把票投给谁。

除非经你允许，他们也不能看你的选票。

我不懂英文怎么办？

有些地方会提供多语种的选票。

一些投票站的工作人员也会说英语之外的语言。

你可以请人来帮你翻译。

如果你找不到能够帮助你的人，还可以拨打选举保护热线。

如果有人说我无权投票或不能寻求帮助，我该怎么做？

如果你投票遇到任何困难，请拨打选举保护热线：

孟加拉语、粤语、印地语、乌尔都语、普通话、他加禄语和越南语服务：888-274-8683

英语服务：866-687-8683（亦提供短信服务）

西班牙语服务：888-839-8682

阿拉伯语服务：844-925-5287

有的工作人员可能不清楚你有权请人在投票时给予你帮助。

你可以告诉他们，《投票权法案》中规定你有这样的权利。

在选举方面恐吓他人是犯罪行为，

恐吓即通过语言或行动令你感到害怕、阻止你投票。

如果你投票遇到困难，请为我们提供线索。

你可以拨打ProPublica的电话（212-379-5781）给我们留言。

如何到现场投票？

你可能需要排队。

在排队的过程中，投票站可能会关闭。

但只要你在队伍里，就可以完成投票。





如果有为你提供帮助的人和在你一起，请你告知投票站工作人员。

工作人员可能会要求你签署文件，

上面会写明你需要人提供投票方面的帮助。

你也可以向工作人员寻求帮助。





有些投票站会使用投票机。

有的投票机会为你读出选票上的信息，

你通过按键完成投票。

如果你有相关需要，可以询问工作人员是否有这种投票机。

如何邮寄选票？

你的选票上会写明如何提交。

在多数地区，你都可以请他人帮你提交选票。

有些州则不允许这样做。

点击这里查看你所在的州是否允许他人替你提交选票。

你可致电选举保护热线寻求帮助。

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