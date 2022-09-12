ProPublica是一个新闻机构，
我们不会告诉你该选谁或者该支持什么，
我们只为你提供信息。
投票是一项权利。
你无须证明自己具备读写的能力。
法律规定，如果你是残障人士或无法阅读，那么你有权在投票方面获得帮助。
希望这份指南对你投票有所帮助。
如果你在投票方面需要帮助，可拨打选举保护热线：
- 孟加拉语、粤语、印地语、乌尔都语、普通话、他加禄语和越南语服务：888-274-8683
- 英语服务：866-687-8683（亦提供短信服务）
- 西班牙语服务：888-839-8682
- 阿拉伯语服务：844-925-5287
选举保护热线不会告诉你具体该投票支持哪位候选人。
11月8日是投票日。
你无须为所有事项投票，
可以仅选择那些对你重要的事项投票。
我能投票吗？
想要投票，你必须年满18岁，
必须是美国公民；
你不一定要会说英语，
也不一定要识字；
但必须先登记才能投票。
如果你曾被法院定罪，有可能失去投票权。
在大多数州，智力障碍者都可以投票。
但如果你有监护人，你可能无法投票。
大多数州规定，只有法院才能剥夺智力障碍者的投票权。
你可以寻求帮助保护自己的投票权。
如何进行投票登记？
投票必须先报名，即进行登记。
我能通过邮寄方式投票吗？
如果你是残障人士，可以通过邮寄方式投票。
许多州也允许其他人邮寄选票。
如果你希望这样做，须提前告知州政府。
哪里有投票站？
ID即身份证件，例如：
- 驾照
- 护照
- 出生证
可以请人帮助我吗？
《投票权法案》是一项法律，
它规定一些人有权在投票方面获得帮助，
例如残障人士和无法读写的人士。
哪些人能帮助我？
你可以向几乎任何人寻求帮助。
比如，下面这些人都可以为你提供投票方面的帮助：
- 你的孩子
- 其他家庭成员
- 朋友
- 投票站的工作人员
下面这些人则不能帮你：
- 你的老板
- 你的工会代表
他们能帮助我做哪些事？
为你提供帮助的人可以把选票上的信息读给你听，上面会写出候选人和事项供你选择判断。
他们可以帮你解答投票相关的问题，
但他们不能告诉你该把票投给谁。
除非经你允许，他们也不能看你的选票。
我不懂英文怎么办？
有些地方会提供多语种的选票。
一些投票站的工作人员也会说英语之外的语言。
你可以请人来帮你翻译。
如果你找不到能够帮助你的人，还可以拨打选举保护热线。
如果有人说我无权投票或不能寻求帮助，我该怎么做？
如果你投票遇到任何困难，请拨打选举保护热线：
- 孟加拉语、粤语、印地语、乌尔都语、普通话、他加禄语和越南语服务：888-274-8683
- 英语服务：866-687-8683（亦提供短信服务）
- 西班牙语服务：888-839-8682
- 阿拉伯语服务：844-925-5287
有的工作人员可能不清楚你有权请人在投票时给予你帮助。
你可以告诉他们，《投票权法案》中规定你有这样的权利。
在选举方面恐吓他人是犯罪行为，
恐吓即通过语言或行动令你感到害怕、阻止你投票。
如果你投票遇到困难，请为我们提供线索。
你可以拨打ProPublica的电话（212-379-5781）给我们留言。
如何到现场投票？
你可能需要排队。
在排队的过程中，投票站可能会关闭。
但只要你在队伍里，就可以完成投票。
如果有为你提供帮助的人和在你一起，请你告知投票站工作人员。
工作人员可能会要求你签署文件，
上面会写明你需要人提供投票方面的帮助。
你也可以向工作人员寻求帮助。
有些投票站会使用投票机。
有的投票机会为你读出选票上的信息，
你通过按键完成投票。
如果你有相关需要，可以询问工作人员是否有这种投票机。
如何邮寄选票？
你的选票上会写明如何提交。
在多数地区，你都可以请他人帮你提交选票。
有些州则不允许这样做。
你可致电选举保护热线寻求帮助。
这份指南的作者是ProPublica的记者Asia Fields。你可以通过邮件与她联络：[email protected]
Noah Jodice为指南创作了插图。
翻译：Mengyu Dong
校对：Jeff Kao