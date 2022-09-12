無論你是否懂英語，你都擁有投票的權利。這份指南將幫助你了解這些問題：如何尋求幫助？如何投票？遇到問題該怎麽辦？

ProPublica是一個新聞機構， 我們不會告訴你該選誰或者該支持什麽， 我們只為你提供信息。

投票是一項權利。

你無須證明自己具備讀寫的能力。

法律規定，如果你是殘障人士或無法閱讀，那麽你有權在投票方面獲得幫助。

我們也曾報道過一些州是如何給人們投票設置障礙的。

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希望這份指南對你投票有所幫助。

如果你在投票方面需要幫助，可撥打選舉保護熱線：

孟加拉語、粵語、印地語、烏爾都語、普通話、他加祿語和越南語服務：888-274-8683

英語服務：866-687-8683（亦提供短信服務）

西班牙語服務：888-839-8682

阿拉伯語服務：844-925-5287

選舉保護熱線不會告訴你具體該投票支持哪位候選人。

11月8日是投票日。

你無須為所有事項投票，

可以僅選擇那些對你重要的事項投票。

我能投票嗎？

想要投票，你必須年滿18歲，

必須是美國公民；

你不一定要會說英語，

也不一定要識字；

但必須先登記才能投票。





如果你曾被法院定罪，有可能失去投票權。

在大多數州，智力障礙者都可以投票。

但如果你有監護人，你可能無法投票。

大多數州規定，只有法院才能剝奪智力障礙者的投票權。

你可以尋求幫助保護自己的投票權。

如何進行投票登記？

投票必須先報名，即進行登記。

我能通過郵寄方式投票嗎？

如果你是殘障人士，可以通過郵寄方式投票。

許多州也允許其他人郵寄選票。

如果你希望這樣做，須提前告知州政府。

哪裏有投票站？

ID即身份證件，例如：

駕照

護照

出生證

可以請人幫助我嗎？

《投票權法案》是一項法律，

它規定一些人有權在投票方面獲得幫助，

例如殘障人士和無法讀寫的人士。

哪些人能幫助我？

你可以向幾乎任何人尋求幫助。

比如，下面這些人都可以為你提供投票方面的幫助：

你的孩子

其他家庭成員

朋友

投票站的工作人員

下面這些人則不能幫你：

你的老板

你的工會代表

他們能幫助我做哪些事？

為你提供幫助的人可以把選票上的信息讀給你聽，上面會寫出候選人和事項供你選擇判斷。

他們可以幫你解答投票相關的問題，

但他們不能告訴你該把票投給誰。

除非經你允許，他們也不能看你的選票。

我不懂英文怎麽辦？

有些地方會提供多語種的選票。

一些投票站的工作人員也會說英語之外的語言。

你可以請人來幫你翻譯。

如果你找不到能夠幫助你的人，還可以撥打選舉保護熱線。

如果有人說我無權投票或不能尋求幫助，我該怎麽辦？

如果你投票遇到任何困難，請撥打選舉保護熱線：

孟加拉語、粵語、印地語、烏爾都語、普通話、他加祿語和越南語服務：888-274-8683

英語服務：866-687-8683（亦提供短信服務）

西班牙語服務：888-839-8682

阿拉伯語服務：844-925-5287

有的工作人員可能不清楚你有權請人在投票時給予你幫助。

你可以告訴他們，《投票權法案》中規定你有這樣的權利。

在選舉方面恐嚇他人是犯罪行為，

恐嚇即通過語言或行動令你感到害怕、阻止你投票。

如果你投票遇到困難，請為我們提供線索。

你可以撥打ProPublica的電話（212-379-5781）給我們留言。

如何到現場投票？

你可能需要排隊。

在排隊的過程中，投票站可能會關閉。

但只要你在隊伍裏，就可以完成投票。





如果有為你提供幫助的人和在你一起，請你告知投票站工作人員。

工作人員可能會要求你簽署文件，

上面會寫明你需要人提供投票方面的幫助。

你也可以向工作人員尋求幫助。





有些投票站會使用投票機。

有的投票機會為你讀出選票上的信息，

你通過按鍵完成投票。

如果你有相關需要，可以詢問工作人員是否有這種投票機。

如何郵寄選票？

你的選票上會寫明如何提交。

在多數地區，你都可以請他人幫你提交選票。

有些州則不允許這樣做。

點擊這裏查看你所在的州是否允許他人替你提交選票。

你可致電選舉保護熱線尋求幫助。

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