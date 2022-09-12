ProPublica是一個新聞機構，
我們不會告訴你該選誰或者該支持什麽，
我們只為你提供信息。
投票是一項權利。
你無須證明自己具備讀寫的能力。
法律規定，如果你是殘障人士或無法閱讀，那麽你有權在投票方面獲得幫助。
希望這份指南對你投票有所幫助。
如果你在投票方面需要幫助，可撥打選舉保護熱線：
- 孟加拉語、粵語、印地語、烏爾都語、普通話、他加祿語和越南語服務：888-274-8683
- 英語服務：866-687-8683（亦提供短信服務）
- 西班牙語服務：888-839-8682
- 阿拉伯語服務：844-925-5287
選舉保護熱線不會告訴你具體該投票支持哪位候選人。
11月8日是投票日。
你無須為所有事項投票，
可以僅選擇那些對你重要的事項投票。
我能投票嗎？
想要投票，你必須年滿18歲，
必須是美國公民；
你不一定要會說英語，
也不一定要識字；
但必須先登記才能投票。
如果你曾被法院定罪，有可能失去投票權。
在大多數州，智力障礙者都可以投票。
但如果你有監護人，你可能無法投票。
大多數州規定，只有法院才能剝奪智力障礙者的投票權。
你可以尋求幫助保護自己的投票權。
如何進行投票登記？
投票必須先報名，即進行登記。
我能通過郵寄方式投票嗎？
如果你是殘障人士，可以通過郵寄方式投票。
許多州也允許其他人郵寄選票。
如果你希望這樣做，須提前告知州政府。
哪裏有投票站？
ID即身份證件，例如：
- 駕照
- 護照
- 出生證
可以請人幫助我嗎？
《投票權法案》是一項法律，
它規定一些人有權在投票方面獲得幫助，
例如殘障人士和無法讀寫的人士。
哪些人能幫助我？
你可以向幾乎任何人尋求幫助。
比如，下面這些人都可以為你提供投票方面的幫助：
- 你的孩子
- 其他家庭成員
- 朋友
- 投票站的工作人員
下面這些人則不能幫你：
- 你的老板
- 你的工會代表
他們能幫助我做哪些事？
為你提供幫助的人可以把選票上的信息讀給你聽，上面會寫出候選人和事項供你選擇判斷。
他們可以幫你解答投票相關的問題，
但他們不能告訴你該把票投給誰。
除非經你允許，他們也不能看你的選票。
我不懂英文怎麽辦？
有些地方會提供多語種的選票。
一些投票站的工作人員也會說英語之外的語言。
你可以請人來幫你翻譯。
如果你找不到能夠幫助你的人，還可以撥打選舉保護熱線。
如果有人說我無權投票或不能尋求幫助，我該怎麽辦？
如果你投票遇到任何困難，請撥打選舉保護熱線：
- 孟加拉語、粵語、印地語、烏爾都語、普通話、他加祿語和越南語服務：888-274-8683
- 英語服務：866-687-8683（亦提供短信服務）
- 西班牙語服務：888-839-8682
- 阿拉伯語服務：844-925-5287
有的工作人員可能不清楚你有權請人在投票時給予你幫助。
你可以告訴他們，《投票權法案》中規定你有這樣的權利。
在選舉方面恐嚇他人是犯罪行為，
恐嚇即通過語言或行動令你感到害怕、阻止你投票。
如果你投票遇到困難，請為我們提供線索。
你可以撥打ProPublica的電話（212-379-5781）給我們留言。
如何到現場投票？
你可能需要排隊。
在排隊的過程中，投票站可能會關閉。
但只要你在隊伍裏，就可以完成投票。
如果有為你提供幫助的人和在你一起，請你告知投票站工作人員。
工作人員可能會要求你簽署文件，
上面會寫明你需要人提供投票方面的幫助。
你也可以向工作人員尋求幫助。
有些投票站會使用投票機。
有的投票機會為你讀出選票上的信息，
你通過按鍵完成投票。
如果你有相關需要，可以詢問工作人員是否有這種投票機。
如何郵寄選票？
你的選票上會寫明如何提交。
在多數地區，你都可以請他人幫你提交選票。
有些州則不允許這樣做。
你可致電選舉保護熱線尋求幫助。
這份指南的作者是ProPublica的記者Asia Fields。你可以通過郵件與她聯絡： [email protected]
Noah Jodice為指南創作了插圖。
翻譯：Mengyu Dong
校對：Jeff Kao