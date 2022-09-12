يحق لك التصويت حتى لو كنت لا تجيد التحدّث أو القراءة بالإنجليزية. وسيطلعك هذا الدليل على حقك بطلب المساعدة، وكيفية التصويت، وما يمكنك فعله إذا ما واجهتَ مشاكل في التصويت.

تتألف منظمة "بروبوبليكا" ‪‪(ProPublica)‬‬ من مجموعة من الصحافيين. نحن لا نفرض عليك رأينا بالتصويت لمرشّح أو قضيّة ما. هدفنا أن نزوّدك بالمعلومات.

التصويت هو حق.

لا يتعين عليك إثبات قدرتك على القراءة أو الكتابة كي تصوّت.

ينصّ القانون على حقّك بطلب المساعدة على التصويت إذا كنت من ذوي الإعاقة أو لا تجيد القراءة.

لقد كتبنا مقالاً صحفياً عن بعض الولايات التي تبذل جهداً لعرقلة عملية التصويت للمقترعين.

ونحن نأمل أن يساعدك هذا الدليل على التصويت.

يمكنك الاتصال بالخط الساخن المكرّس لحماية الانتخابات إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التصويت.

يمكنك الاتصال بالخط الساخن المكرّس لحماية الانتخابات إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التصويت.

الناطقون بالعربية: اتّصل بالرقم ‪‪844-925-5287‬‬.

الناطقون بالإنجليزية: اتّصلْ أو أرسِلْ رسالة نصية إلى الرقم ‪‪866-687-8683‬‬.

الناطقون بالإسبانية: اتّصلْ بالرقم ‪‪888-839-8682‬‬.

الناطقون بالكانتونية، أو الهندية، أو الأوردو، أو الكورية، أو الماندرين، أو تاغالوغ، أو الفيتنامية: اتّصلْ بالرقم ‪‪888-274-8683‬‬.

لن يفرض عليك المتحدّث على الخط الساخن المكرّس لحماية الانتخابات التصويت لمرشّح ما.

لن يفرض عليك المتحدّث على الخط الساخن المكرّس لحماية الانتخابات التصويت لمرشّح ما.

يوم الانتخابات هو 8 تشرين الثاني/ نوفمبر.

لا يتعيّن عليك التصويت لكافّة المناصب أو القضايا المطروحة.

يمكنك التصويت للمسائل التي تهمّك فقط.

هل يمكنني أن أصوّت؟

يجب ألا تكون دون الـ18 من العمر.

يجب أن تحمل الجنسية الأميريكية.

لا يتعيّن عليك أن تجيد التحدّث بالإنجليزية.

لا يتعيّن عليك أن تجيد القراءة.

عليك أن تتسجّل مسبقاً لتتمكن من التصويت.





قد لا تتمكن من التصويت إذا كنت مُداناً من قبل محكمة بارتكاب جريمة.

تسمح معظم الولايات لمن يعانون من إعاقات ذهنية بالتصويت.

قد لا تتمكّن من التصويت إذا كان ثمة وصي مسؤول عنك.

في معظم الولايات، لا يمكن سوى لقاضٍ أن يقرّر منعك من التصويت بسبب إعاقة.

يمكنك الحصول على مساعدة لحماية حقوقك في التصويت.

كيف أسجّل إسمي للتصويت؟

عليك أن تتسجّل أولاً كي تتمكن من التصويت. ويعني التسجيل إدراج اسمك في قائمة الناخبين.

هل يمكنني التصويت عبر البريد؟

يمكنك التصويت عبر البريد إذا كنت من ذوي الإعاقة.

تسمح ولايات عديدة لجميع الناخبين بالتصويت عبر البريد.

عليك أن تبلّغ سلطات الولاية مسبقاً إذا كنت تريد التصويت عبر البريد.

إلى أين أتوجّه للتصويت شخصياً؟

بطاقة الهويّة هي بطاقة أو وثيقة ورقية تثبت هويّتك. على سبيل المثال:

رخصة القيادة.

جواز السفر.

شهادة الولادة.

هل يمكنني الاستعانة بأحدهم؟

إنّ قانون حقوق التصويت هو قانون نافذ المفعول.

وينصّ هذا القانون على حقّ بعض الناس بالحصول على مساعدة في التصويت.

يمكنك الحصول على مساعدة في التصويت إذا كنت من ذوي الإعاقة.

يمكنك الحصول على مساعدة في التصويت إذا كنت لا تجيد القراءة.

يمكنك الحصول على مساعدة في التصويت إذا كنت لا تجيد الكتابة.

مَنْ يمكنه مساعدتي؟

ويمكنك أن تطلب المساعدة من أي شخص تقريباً.

يمكن للأشخاص التاليين مساعدتك في التصويت:

إبنك أو ابنتك.

أحد أفراد أسرتك.

صديق.

شخص يعمل في مركز الاقتراع.

لا يجوز** للأشخاص التاليين مساعدتك في التصويت:

مديرك في العمل.

ممثلك النقابي.

كيف يمكنهم مساعدتي؟

يجوز للشخص المساعد قراءة ورقة الاقتراع** لك. ورقة الاقتراع هي قائمة بكافة المرشحين والقضايا المطروحة للتصويت.

ويمكنهم الإجابة عن أسئلتك حول عملية التصويت.

ولا يجوز لهم أن يفرضوا عليك خيارهم بالتصويت.

ولا يجوز لهم النظر إلى ورقة الاقتراع الخاصة بك إلا إذا طلبت منهم ذلك.

ماذا لو كنت لا أجيد التحدّث أو القراءة بالإنجليزية؟

تجد في بعض المراكز أوراق اقتراع بلغات غير الإنجليزية.

وقد يعمل في مراكز الاقتراع أيضاً موظفون يتحدثون بلغات غير الإنجليزية.

يمكنك اصطحاب شخص ما ليساعدك في الترجمة.

وإذا لم تجد أحداً يساعدك، اتّصلْ بالخط الساخن المكرّس لحماية الانتخابات.

ماذا لو منعني أحد المنظمين عن التصويت؟

اتّصلْ بالخط الساخن المكرّس لحماية الانتخابات إذا واجهت أي مشاكل في التصويت.

الناطقون بالعربية: اتّصل بالرقم ‪‪844-925-5287‬‬.

الناطقون بالإنجليزية: اتّصلْ أو أرسِلْ رسالة نصية إلى الرقم ‪‪866-687-8683‬‬.

الناطقون بالإسبانية: اتّصلْ بالرقم ‪‪888-839-8682‬‬.

الناطقون بالكانتونية، أو الهندية، أو الأوردو، أو الكورية، أو الماندرين، أو تاغالوغ، أو الفيتنامية: اتّصلْ بالرقم ‪‪888-274-8683‬‬.

قد لا يدرك بعض العاملين حقّك باصطحاب شخص ليساعدك في التصويت.

قل لهم إن قانون حقوق التصويت يُجيز بحصولك على المساعدة.

يُعتبر سلوكاً إجرامياً أن يُقدم أحدهم على ترهيبك.

ويعني الترهيب أن يتحدّث أو يتصرّف الشخص بطريقة تخيفك سعياً لإيقافك عن التصويت.

نحن نريد أن نعرف ما إذا واجهت مشاكل في التصويت.

يمكنك ترك رسالة صوتية لدى منظمة "بروبوبليكا" ‪‪(ProPublica)‬‬ على الرقم: ‪‪212-379-5781‬‬.

كيف يمكنني التصويت شخصياً؟

قد تضطر للانتظار في طابور لتتمكن من التصويت.

قد يُقفل مركز الاقتراع خلال اصطفافك في الطابور.

وإذا كنت واقفاً في الطابور، يمكنك التصويت بعد إغلاق مركز الاقتراع.





أبلغ العاملين إذا ما جلبت شخصاً ليساعدك.

قد يطلب منك العاملون أن توقّع استمارة.

تنصّ الاستمارة على حاجتك للمساعدة في عملية التصويت.

يمكنك أن تطلب من أحد العاملين مساعدتك في التصويت.





تستخدِم بعض أماكن الاقتراع آلات تصويت.

ويمكن لبعض هذه الآلات قراءة ورقة الاقتراع لك.

وتقوم أنت بالضغط على أزرار معيّنة للتصويت.

إسأل أحد العاملين عن هذا النوع من آلات التصويت إذا كنت بحاجة إليها.

كيف أرسِل ورقة الاقتراع بالبريد؟

تتضمن ورقة الاقتراع توجيهات بشأن كيفية تقديمها بعد التصويت.

وفي معظم الأماكن، يمكنك تكليف شخص آخر بتقديم ورقة الاقتراع الخاصة بك.

لا تسمح بعض الولايات لغيرك بتقديم ورقة الاقتراع نيابة عنك.

إكتشف في هذا الرابط إذا كانت ولايتك تسمح لغيرك بتقديم ورقة الاقتراع الخاصة بك نيابة عنك.

اتّصلْ بالخط الساخن المكرّس لحماية الانتخابات للحصول على مساعدة.

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