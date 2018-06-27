Continuaremos actualizando este post tan pronto como obtengamos más información sobre los centros donde se encuentran los niños.

ProPublica encontró y mapeó 100 instalaciones con niños inmigrantes, incluidos refugios y centros de acogida. A 26 de junio, un total de 2,047 niños siguen separados de sus padres tras haber cruzado la frontera. Están detenidos en las mismas instalaciones que unos 8,886 niños inmigrantes que cruzaron la frontera solos antes de que la política de “tolerancia cero” fuera anunciada.

Las instalaciones incluyen Casa Padre, un refugio ubicado en un gran edificio donde solía haber un Walmart en Brownsville (Texas) y que alberga a 1,450 niños; una ciudad-carpa recién construida cerca de la frontera en Tornillo (Texas), donde las temperaturas actualmente alcanzan un máximo de 104 grados (40°C); casas rurales de estilo Tudor en el norte del estado de Nueva York, y un refugio en un antiguo YWCA en el centro de Portland, Oregon. Hay refugios en los centros de ciudades principales como Houston, Phoenix, Tucson y El Paso. Otros están en áreas residenciales. Es probable que haya uno cerca de ti. Ingresa tu código postal y verifícalo aquí.

Descubrimos que estas instalaciones están administradas por una combinación diversa de organizaciones, desde la gran organización sin fines de lucro Southwest Key, que opera más de 30 refugios en Arizona, Texas y California, hasta pequeñas agrupaciones religiosas que albergan a tan solo 12 niños.

¿Por qué publicamos las direcciones de los centros?###

Los centros de detención y refugios para inmigrantes están en (o cerca de) muchas grandes ciudades y en suburbios de un total de 17 estados.

Publicamos los nombres y las direcciones para que los lectores puedan entender su proximidad a las instalaciones y puedan ver cómo se ha repartido a los niños inmigrantes por todo el país. La información que usamos para encontrar estos refugios estaba a disposición del público, ya sea en registros públicos o en reportes de medios de comunicación. Este mapa agrega especificidad a la información ya publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que hasta ahora se ha negado a proporcionar información básica como el número exacto de instalaciones que albergan a niños inmigrantes.

Read More Estos son los centros con niños inmigrantes que están cerca de ti

Esta transparencia es vital para garantizar la seguridad de los menores no acompañados y de los niños separados de sus padres, y ayuda a asegurar que las agencias gubernamentales que supervisan este proceso sean responsables de sus propias acciones.

Pero lo más importante: estamos publicando esta información para que puedas ayudarnos a completar información que nos ayudará a reportear, dar seguimiento a los menores detenidos y a explicar el funcionamiento de un sistema de detención que a menudo es opaco.

Cómo puedes ayudarnos:###

Tenemos muchas preguntas: ¿quién opera estos centros? ¿Cómo es trabajar en uno de ellos? ¿Cuántos niños hay en cada instalación? ¿De dónde proceden estos niños? ¿Cuánto tiempo han estado allí? ¿Cómo son las condiciones en estos centros? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que los niños se reúnen otra vez con sus familias?

Para obtener información completa de las instalaciones y de los niños en ellas, te pedimos ayuda. Hay dos formularios, en español y en inglés, que los lectores pueden utilizar para mandar información que nos ayude a investigar este tema crucial.

¿Conoces a un menor no acompañado o a un niño que fue separado de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México? Puedes compartir más detalles de forma segura en ‘Conozco a un niño en un centro’. Este formulario está abierto a todo el mundo: familias, abogados y organizadores que puedan ayudarnos a identificar quién está dónde.

¿Eres un empleado o un exempleado de una de estas instalaciones? ¿Tienes más información o sabes de la ubicación de un centro que aún no ha salido a la luz? ¿Has sido detenido en uno de estos lugares? Puedes compartir más detalles de forma segura en ‘[Sé algo sobre un centro](Sabes algo de un centro de detención o de un refugio de niños inmigrantes)’.

Además, siempre puedes enviarnos un correo electrónico a [email protected] o enviarnos un mensaje de texto al 347-244-2134 con otras pistas o preguntas. También puedes leer nuestra guía sobre cómo mandarnos pistas de forma segura.

Cómo elaboramos este mapa (metodología):###

Hemos utilizado una combinación de bases de datos estatales y federales para encontrar estas instalaciones. Hemos verificado las mismas con reportes de medios de comunicación locales y hemos contactado a agencias gubernamentales para preguntarles sobre los servicios provistos en ellas y sobre su capacidad. Realizamos búsquedas en la base de datos Tracking Accountability in Government Grants System (TAGGS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos para obtener los subsidios otorgados a organizaciones que albergan a menores no acompañados. Cruzamos estos con las juntas de licencias estatales que monitorean las instalaciones de cuidado infantil y los hogares residenciales para menores. Comparamos estos con artículos de medios de comunicación locales que han cubierto estas instalaciones, a menudo a raíz de quejas o denuncias de abuso.Hemos mapeado 28 instalaciones operadas por Southwest Key, Inc. Program, a la que solicitamos que confirmara la lista. La organización declinó la petición, citando “razones de seguridad”, aunque ha dicho públicamente que actualmente opera 26 de estas instalaciones.

Ayúdanos a completar los espacios en blanco sobre estas instalaciones###

Encontramos 21 instalaciones y organizaciones que albergan a niño/as inmigrantes, pero cuyas direcciones no pudimos confirmar. Háznos saber si tienes más información sobre estos centros.

Nombre Capacidad Tipo Dirección Ciudad Codigo Postal Estado Número de teléfono Unnamed facility operated by Rite of Passage Facility Arizona 1-800-215-1259 Unnamed facility operated by Rite of Passage Facility Arizona 1-800-215-1259 Noank Community Support Services 12 Facility Groton 6340 Connecticut 860-333-1623 Catholic Charities’ Msgr. Bryan Walsh Children’s Village Facility Cutler Bay Florida 305-380-0141 Unnamed facility operated by Heartland Alliance Facility Beverly Illinois 312-660-1300 Unnamed facility operated by Heartland Alliance Facility Chicago Illinois 312-660-1300 Unnamed facility operated by Heartland Alliance Facility Chicago Illinois 312-660-1300 Unnamed facility operated by Heartland Alliance Facility Chicago Illinois 312-660-1300 Unnamed facility operated by Heartland Alliance Facility Chicago Illinois 312-660-1300 Unnamed facility operated by Heartland Alliance Facility Chicago Illinois 312-660-1300 Unnamed facility operated by Heartland Alliance Facility Chicago Illinois 312-660-1300 Casa Esperanza Unaccompanied Children's Shelter Facility Des Plaines Illinois 847-294-1999 Casa San Francisco Unaccompanied Children's Shelter Facility Des Plaines Illinois 847-294-1999 Samaritas Long Term Foster Care Detroit Michigan 313-823-7700 Catholic Family Center Long Term Foster Care Rochester 14604 New York 585-546-7220 Catholic Guardian Charities Crotona 44 Facility Bronx New York 212-371-1000 Lutheran Services Carolinas Transitional Foster Care Salisbury 28145 North Carolina 704-637-2870 BCFS Health and Human Services San Antonio 110 Facility San Antonio 78232 Texas 800-830-2246 Friends of Youth Kirkland 98034 Washington 425-869-6490 Catholic Church in Western Washington Long Term Foster Care Tacoma Washington YouthCare - Casa de los Amigos Facility Seattle Washington 206-694-4500

En colaboración con:

Animal Político (Mexico)

BuzzFeed News

El Faro (El Salvador)

Frontline

The Intercept

Plaza Pública (Guatemala)

The Texas Tribune

Univision News

Claire Perlman y Alex Mierjeski contribuyeron a reportear esta historia.

Traducido por María Sánchez Díez.

Actualizaciones y correcciones

Actualización, 28 de junio de 2018. Hemos añadido dos centros: KidsPeace en Bethlehem, Pennsylvania, y Center for Family Services en Camden, Nueva Jersey.

Actualización, 3 de julio de 2018. Hemos añadido un centro: Friends of Youth, en Renton, Washington. También hemos actualizado la instalación Bethany Christian Services en Grand Rapids, Michigan, para reflejar su estatus como un centro de acogida temporal.